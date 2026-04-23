Fast 300 Mal war Karl-Heinz Gass aus Dannenfels in China. Wie er dafür gesorgt hat, dass Helmut Kohl in Peking Saumagen bekommt, und warum ein Buch über ihn geschrieben wird.

„Man hat mich überrumpelt“, sagt Karl-Heinz Gass. Er meint damit die vielen Glückwünsche und Ehrungen aus China, die er an seinem 86. Geburtstag im März bekommen hat. Zehn Seiten habe er sich mithilfe von künstlicher Intelligenz übersetzen lassen. Gass zeigt Einträge in chinesischen Foren, in denen auf sein Lebenswerk geblickt wird, und sagt: „Was die Chinesen für eine Dankbarkeit zeigen, das ist nicht normal.“

Erste Berührungspunkte in der Schweiz

Aber wieso ist ein Metzgermeister aus Dannenfels in China so bekannt? Die Antwort liegt 45 Jahre zurück, im Juli 1981. Gass machte einen Kurzurlaub in der Schweiz, zufällig war in seinem Hotel auch eine chinesische Delegation zu Gast. Dort lernte Karl-Heinz Gass den chinesischen Generalstabschef Yang Dezhi kennen. Auf dessen Einladung war Gass 1986 erstmals in China und machte Vorschläge zur Ernährung des chinesischen Volkes. Der Pfälzer nutzte in der Zeit danach seine Kontakte nach China und begann, deutsche Unternehmen zu beraten und in China zu begleiten.

Fast 300 Reisen nach China hat Gass nach eigener Aussage gemacht. „Ich war eigentlich in China daheim“, sagt er. Er beriet nicht nur weiter Unternehmen, sondern leistete auch Hilfe bei Naturkatastrophen und setzte sich für die deutsch-chinesische Freundschaft ein. So war er zum Beispiel an der Gründung der deutsch-chinesischen Freundschaftsgesellschaft im Donnersbergkreis beteiligt. 2005 bekam er die Auszeichnung zum „Botschafter der Freundschaft des chinesischen Volkes“. Über seine Reisen und sein Verhältnis zu China schrieb Gass zwei Bücher.

Eine Seite hinter Kissinger

Darin beschreibt er auch seine Begegnungen mit deutschen Politikern wie Kurt Beck und Franz Josef Strauß. Als Helmut Kohl 1993 im Hotel „Kempinski“ in Peking übernachtete, sorgte Metzgermeister Gass persönlich dafür, dass der Bundeskanzler Saumagen serviert bekam. Auch an anderer Stelle steht er mit einem prominenten Politiker in Verbindung: In seiner Wohnung zeigt Gass ein chinesisches Buch über Freunde Chinas. Darin findet sich ein Text über den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger. Nur eine Seite weiter folgt der nächste Eintrag – über Karl-Heinz Gass.

Auf dieser Karte in Karl-Heinz Gass’ Arbeitszimmer sind alle Orte markiert, an denen er in China schon einmal war. Foto: Jonas Driedger

Gass’ Leidenschaft für China zeigt sich in seiner Dannenfelser Wohnung an jeder Ecke. Souvenirs, Skulpturen und Bilder erinnern an die Reisen ins Reich der Mitte. Kleine Stecknadeln zeigen auf einer Karte die Orte, die Gass in China bereits besucht hat. In seiner „roten Kammer“ trinkt er jeden Tag chinesischen Tee, an der Wand hängen zahlreiche Bilder mit wichtigen Persönlichkeiten. „Hier ist die halbe Welt vertreten“, sagt Gass sichtlich stolz.

Neues Buch „wird der Hammer werden“

Noch im Jahr 2026 soll über sein Leben ein neues Buch erscheinen. Geschrieben wurde es von der Chinesin Juliette Arnold, die in Deutschland lebt und Gass schon lange kennt. Gerade erst sei sie bei ihm gewesen, um ihm das fertige Manuskript zu zeigen, erzählt der 86-Jährige. Das Vorwort hat er selbst verfasst. Er ist überzeugt: „Das Buch wird der Hammer werden.“ Vorher müsse es allerdings noch die Zensur der chinesischen Botschaft durchlaufen. So sei es auch bei den Büchern gewesen, die Gass selbst geschrieben hat. Ein Problem war das für ihn nicht. „Ich konnte noch manche Sachen durchdrücken“, erinnert er sich.

Bis heute steht Gass in Kontakt mit dem chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main. Seit 2023 sind dort zahlreiche Erinnerungsstücke aus seiner Zeit in China ausgestellt. Mit seinen chinesischen Bekannten habe Gass zudem täglich über sein Smartphone Kontakt. Zuletzt war er vor der Pandemie nach China gereist, in den vergangenen Jahren war dies gesundheitlich nicht möglich. Mittlerweile gehe es ihm aber etwas besser, sagt Gass. „Ich könnte mir vorstellen, noch einmal hinzufliegen.“ Der Pfalz dauerhaft den Rücken zu kehren und nach China auszuwandern, war für ihn aber nie eine Option. „Der Heimat war ich immer verbunden“, betont der 86-Jährige.