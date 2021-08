Im Donnersbergkreis wurden laut Gesundheitsamt zwei neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit 17,3 weiter im grünen Bereich. Die Gesamtzahl der seit Beginn des Ausbruchsgeschehens positiv getesteten Personen liegt bei 2629, davon gelten 2530 Personen als genesen. Nachdem es wieder einen Todesfall gab, hat sich die Anzahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion im Donnersbergkreis auf 72 erhöht.

Zwei Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Nach heutigem Stand sind 27 aktive Infektionsfälle bekannt. Am meisten aktive Infektionen verzeichnet zur Zeit die Verbandsgemeinde Eisenberg (elf). In der VG Göllheim gibt es sieben, in der VG Kirchheimbolanden vier, in der VG Nordpfälzer Land fünf Fälle und in der VG Winnweiler keinen Fall.