Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen im Donnersbergkreis hat sich um einen weiteren Fall auf insgesamt 302 erhöht. Davon werden zwei Patienten stationär behandelt, ihr Zustand ist stabil. 227 Personen gelten als genesen. Neun Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Auf Basis dieser Zahlen sind im Landkreis 66 aktive Infektionsfälle bekannt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 81,0 und sinkt damit weiter. Zuvor lag der Wert noch bei 86,3. In der Verbandsgemeinde Eisenberg gibt es aktuell 20 Infizierte, sechs in der VG Göllheim, 16 in der VG Kirchheimbolanden, 13 in der VG Nordpfälzer Land und zwölf in der VG Winnweiler.

Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar: Donnersbergkreis 401, Rheinland-Pfalz 533, Deutschland 673.