Diese Woche hat uns die Sonne reichlich mit ihren Strahlen beschenkt. Die Tage werden schon langsam länger und wir können die ersten Knospen aus dem Boden sprießen sehen. Der Frühling ist noch nicht ganz da, jedoch erwecken die wärmenden Sonnenstrahlen in uns die Lebensgeister und unser Wunsch, draußen die Natur zu genießen. Sie erwacht wieder zu neuem Leben, es ist in vielerlei Hinsicht wie ein Neustart.

Eine perfekte Chance, diese Energie und Vitalität zu nutzen, um aus dem Winterschlafmodus zu kommen und Lebensfreude zu versprühen. Das können Sie am besten, wenn Sie als erstes über Ihre eigenen Emotionen und Ihr eigenes Handeln nachdenken. Zugegeben, hört sich zuerst ziemlich leicht an, jedoch hapert es oft an der Umsetzung.

Durchatmen

Nehmen wir mal das Beispiel von frisch gebackenen Schokokeksen. In Ihnen kribbelt der Impuls, einen essen zu wollen oder am liebsten mehrere. Es bedeutet allerdings nicht, dass Sie diesem Impuls nachgeben müssen. Sie bestimmen Ihr Handeln, allerdings nur, wenn Sie dazu bereit sind, Ihre Emotionen zu bändigen.

Wie vieles im Leben, ist es reine Übungssache: Bevor Sie reagieren, atmen Sie durch. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Impulse die Handlungen bestimmen. Beherrschen Sie die Kontrolle über die Schokokekse oder zum Beispiel über einer Fliege, die über Ihre Haut spaziert und Sie kitzelt, lässt sich diese Impulskontrolle auch auf andere Bereiche im Leben übertragen.

Zwischen impulsiv und besonnen

Wer seinen Verstand nutzt, um seine Impulse zu hinterfragen, kann mit Besonnenheit entscheiden, ob er handeln sollte oder nicht. Wer seine Reaktionen so besser kontrollieren kann, ist auch für andere ein gutes Vorbild und zeigt, wie man zwischen impulsiven und besonnenen Entscheidungen abwägen kann.

Jeder hat seine eigenen Herausforderungen und täglich wechselnden Erfahrungen, Impulse zu kontrollieren. Beobachten Sie, ob es wiederkehrende Situationen sind, mit denen Sie sich konfrontiert sehen und ob Sie auch hier neue Wege probieren möchten. Kommen Sie sozusagen aus Ihrem Winterschlaf und nutzen Sie diesen Neustart, um Muster zu durchbrechen.

Wie ein Schwamm

Nehmen Sie die Kraft der Natur in sich auf wie ein Schwamm, um in sich etwas Neues erwachen zu lassen. Die Natur ist ein wundervoller Lehrmeister, und ein Spaziergang zum Beispiel, gibt Ihnen immer die Chance, den Moment zu genießen, sich selbst zu reflektieren und durchzuatmen. Wer mit sich selbst zufrieden ist, kann auch Lebensfreude versprühen. Erkennen Sie ungünstige Entscheidungen, beobachten Sie ihre Impulse und lernen Sie mit Besonnenheit zu handeln.

Kurz gesagt: Durchatmen, dann reagieren!

Die Kolumne

Unsere wöchentliche Kolumne befasst sich mit der Frage, wie es gelingen kann, das Glück während der Pandemie nicht aus den Augen zu verlieren. Christine Weyers unterrichtet das Fach Glück an Schulen, mit ihrem Bruder Alex Gessner betreibt sie ein „Erlebnispädagogik- und Achtsamkeitszentrum“ (www.weyers-gessner.de) in Bischheim.