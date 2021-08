Leicht verletzt wurde ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagabend. Er fuhr mit seinem Wagen auf der L 401 von Börrstadt kommend in Richtung Standenbühl. In Höhe der Pferdeanlagen touchierte er die Leitplanke und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte anschließend frontal gegen einen Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungsdienst waren auch Feuerwehren der VG Winnweiler sowie Göllheim im Einsatz. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Durchgangsverkehr über die Zufahrt der Pferdeanlage umgeleitet.