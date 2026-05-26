Für jahrzehntelanges und herausragendes ehrenamtliches Engagement ist Helmut Brand aus Waldgrehweiler mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.

Kurz vor seinem 80. Geburtstag erhielt Helmut Brand eine besondere Auszeichnung: die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Sein Geburtstag ist am 20. Mai. Das ist das letzte Datum im Sternzeichen Stier, das für Selbstbewusstsein, Beständigkeit, Geduld, Erdverbundenheit und Verlässlichkeit steht. Alle diese Eigenschaften braucht es wohl auch, um ein so aktives Leben zu gestalten wie das, auf das Brand zurückblicken kann.

Er wurde in Sitters geboren, wo er acht Jahre lang die Volksschule besuchte, die nur aus einer Klasse mit 13 Kindern und einem Lehrer bestand. „An eine weiterführende Schule war 1961 nicht zu denken, weil einfach die Beförderung nach Bad Kreuznach oder Winnweiler nicht möglich war“, erinnert sich Brand. Deswegen machte er eine Ausbildung bei der Steuer- und Gemeindeeinnehmerei in Obermoschel. Danach ging es 1969 zum Bürgermeisteramt Bisterschied und anschließend 1972 zur Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel, verbunden mit einem Umzug nach Waldgrehweiler – der Liebe wegen. Nach 48 Jahren Dienst in der Verwaltung wurde Brand als geschäftsführender Beamter und Werkleiter im Jahr 2009 pensioniert.

Vielfältiges Engagement

„Das war auch der Zeitpunkt, die Nachfolge meiner Frau anzutreten“, erzählt Brand. „Die hatte nämlich bis dahin seit 15 Jahren das Ortsbürgermeisteramt inne. Im Juni 2009 haben die Einwohner von Waldgrehweiler dann mir die Verantwortung übertragen.“

Brand blieb als Ortsbürgermeister bis 2024 im Amt – wie seine Frau 15 Jahre lang. Das war aber nicht seine einzige ehrenamtliche Tätigkeit; er war noch Presbyter in der Kirchengemeinde Finkenbach, Mitglied im Kreistag Donnersbergkreis, im Verbandsgemeinderat Alsenz-Obermoschel und verschiedenen Ausschüssen, Erster Beigeordneter, Schiedsmann und Schriftführer der Ortsgemeinde Waldgrehweiler.

Waldgrehweiler nach Überflutung aufgebaut

Im Zentrum von Brands Engagement blieb sein Wohnort, für dessen Wiederaufbau und Gestaltung er sich vor allen Dingen nach der Überflutung 2014 mit beeindruckendem Engagement einsetzte. „Es galt, Fördergelder zu rekrutieren, um das Dorf wieder auf die Beine zu stellen“, sagt Brand. „Da waren wir hier recht erfolgreich.“ Straßen wurden erneuert, Brücken und Bachgeländer restauriert, ein Bürgergarten gestaltet, die Ortsdurchfahrt ausgebaut, das immer noch bewirtschaftete Bürgerhaus renoviert, Photovoltaikanlagen und Windräder etabliert – um nur einige Maßnahmen zu erwähnen.

Bei all dem war Brand die treibende Kraft. „Ich freue mich vor allen Dingen darüber, dass es wirklich gelungen ist, Waldgrehweiler schöner und zu einem lebens- und liebenswerten Dorf zu machen“, blickt er nicht ohne Stolz zurück.