Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Es war wunderschön, mit einer Hortensie im Vorgarten, einem blaugestrichenen Fenster und einer blaugestrichenen Tür, und ich dachte: Genau hier will ich leben.“ So beschreibt Ulrike Mirjam Wilhelm im Gespräch das reale Vorbild für den wichtigsten Schauplatz ihres neuen Romans „Das Cottage in Carrigaholt“. Das in diesem Titel erwähnte Häuschen hat sie auf einer Irlandreise entdeckt. Es wird im Roman zum Ort des Scheiterns einer Beziehung. Als Schauplatz für die vorausgegangene Verlobung hat sich die Autorin den Donnersberg ausgesucht.

Damit sind, unabhängig von der Romanhandlung, einige Fixpunkte auch im Leben der 53-jährigen Journalistin und Autorin benannt. Denn im Donnersbergkreis, im