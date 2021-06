Zum Projektnachmittag „Ein Krimi aus der Steinzeit“ lädt das Museum im Stadtpalais (Amtsstraße 14) Kinder aus Kirchheimbolanden und Umgebung im Alter von sechs bis zwölf Jahren für Dienstag, 29. Juni , 16 bis 17.30 Uhr ein.

„In der Steinzeit kämpften die Menschen täglich ums Überleben. Und so manchem spannenden Ereignis kommen Archäologen auf die Spur! Ihr dürft gespannt sein auf das, was Euch im Museum erwartet“, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Im Anschluss an die Detektivarbeit wird ein zum Thema passender Kreativ-Workshop angeboten.

Die Abstandsregeln werden eingehalten. Um das Mitbringen einer Mund-Nasen-Maske wird ebenso gebeten wie um eine vorherige Anmeldung. Möglicherweise kann nur eine beschränkte Teilnehmerzahl zugelassen werden. Für das verwendete Material wird ein Kostenbeitrag von einem Euro erhoben. Anmeldung per E-Mail an paedagogik@museum-kirchheimbolanden.de.