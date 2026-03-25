Im letzten Meisterschaftsspiel der Basketball-Landesliga-Saison landete der TV Kirchheimbolanden bei der TSG Heidesheim II einen 103:56 (47:26)-Kantersieg.

Mit diesem eindrucksvollen „Abschluss-Statement“ unterstrich der TVK seine starke Saison als Vizemeister und sammelte zwei Saisonrekorde: Zum einen stellt die Mannschaft um Trainerin Eva-Maria Krause-Lott mit durchschnittlich nur 62 Gegentreffern pro Match die beste Verteidigung der Liga. Keiner anderen Mannschaft gelang es, auch nicht Liga-Primus 1. FC Kaiserslautern II, die Anzahl der Gegentreffer unter der 1000er-Marke in den insgesamt 16 Meisterschaftsspielen zu halten. „Kibos“ Abwehr ließ nur 998 Gegentreffer zu. Eine starke Team-Leistung.

Tom Dreyer wird Korbschützenkönig

Auch individuell räumten die Nordpfälzer ab. Topscorer Tom Dreyer sammelte noch einmal 28 Punkte im letzten Match und beendet damit als Korbschützenkönig mit 327 Punkten und durchschnittlich über 20 Treffern pro Spiel seine starke Landesliga-Runde. Mächtig auf den Putz haute am letzten Spieltag auch nochmals der „Jüngste“ im TVK-Dress: Philipp Reis versenkte alleine sechs Dreier – eine Top-Ausbeute aus der weiten 6,75-Meter-Entfernung. Doch es war kein Spiel der Individualisten. Der TVK trat als starkes Kollektiv auf, wie schon in den 15 Spielen zuvor. Alle eingesetzten Spieler beteiligten sich am Punktesammeln. Fünf TVK-Korbjäger trafen sogar zweistellig.

„Am Anfang taten wir uns noch etwas schwer. Da waren wir noch nicht so fokussiert. Relativ schnell haben wir dann aber das Spiel angenommen, gut miteinander kombiniert und sind gut ins Laufen gekommen“, erklärte Krause-Lott. „Auch im Korbabschluss waren wir effizient unterwegs.“ Die TVK-Trainerin sprach die zunächst verhaltene Anfangsphase an, als Heidesheim die Partie ausgeglichen gestalten konnte und sogar in Führung lag (11:10, 6. Minute).

Machtdemonstration im dritten Viertel

Doch genau in diesem Moment, als der TVK das erste und einzige Mal zurücklag, ging der Ruck durchs TVK-Team. Mit einen 11:2-Lauf bis zur ersten Viertelpause stellten die Gäste die „normale Welt“ wieder her. Nach der 21:13-Führung bauten die Krause-Lott-Schützlinge ihre Führung im zweiten Teilabschnitt kontinuierlich aus bis zum 26:47 zur Halbzeit. Im dritten Durchgang startete der TVK dann richtig durch. Mit dem eindrucksvoll 34:9 gewonnenen Viertel zog der Tabellenzweite unaufhaltsam auf 81:35 (30.) davon. Den 100. TVK-Treffer erzielte Faruk Yasin zum 100:48 in der vorletzten Minute.

„Balazs Nagy fehlte krankheitsbedingt, genauso wie Marc Noll. Wir konnten dieses Mal nur mit sieben Spielern antreten – aber das war im letzten Spiel kein allzu großes Handicap. Die Jungs machten das gut und zogen das einseitige Spiel auch bis zum Ende mit einer starken Leistung durch. Durch unsere Überlegenheit konnten wir verschiedene Spielerkonstellationen und Abläufe in der kleinen Rotation ganz gut ausprobieren“, sagte Krause-Lott.

Eine Woche trainingsfrei

„Man merkte schon im Verlauf der Begegnung, vor allem nach dem Seitenwechsel, dass Heidesheim irgendwann platt wurde. Und wir mit besserer Fitness dann diesen Unterschied sichtbar machen konnten. Wir spielten schnell und liefen auch einige erfolgreiche Fastbreaks mit einfachen Überzahlabschlüssen. Das letzte Landesliga-Spiel hat Spaß gemacht und war ein guter Abschluss in der Runde.“ Die Trainerin gibt der Mannschaft eine Woche trainingsfrei: „Dann treffen wir uns aber bald wieder, um uns vernünftig für das Top-Four-Finale im Pfalz-Pokal Mitte April vorzubereiten.“