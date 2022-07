Im Jahr seine 50-jährigen Bestehens konnte der SPD-Ortsvererein Gonbach zwei Mitglieder ehren, die seit ebenso langer Zeit der Sozialdemokratischen Partei angehören – die aber beide mit ihren politischen Ambitionen nicht in Gonbach gestartet waren. Harald Thomas war vor einem halben Jahrhundert in Grünstadt der Partei beigetreten und zog 1982 nach Gonbach. Er hat über viele Jahre in verschiedenen Positionen die Geschicke des Ortsvereins mitgesteuert, gehörte der Ortsgemeinderat an und war von 2014 bis 2019 Ortsbürgermeister. Auch überregional war er aktiv, etwa als Vorsitzender des Gemeindeverbandes und als Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat Winnweiler.

Bernd Feldner stammt aus dem Landkreis Südwestpfalz, fand den Weg zur Partei nach seinem Umzug nach Gonbach im Jahr 1971. Er war aktiv als erster Vorsitzender sowie im Ortsgemeinderat und als Ortsbeigeordneter. Sein Steckenpferd ist die chronologische Darstellung und Umsetzung der Geschichte. So hat er auch zum Jubiläum ein kleines Büchlein verfasst, das Gründung und Entwicklung des Ortsvereins aufzeichnet.