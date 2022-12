Schon mancher Kerzenheimer hat sich zuletzt gewundert, warum er am Römer, wenn er auf einem offensichtlich ausgewiesenen Parkplatz stand, ein Knöllchen kassiert hat. Um das künftig zu vermeiden, hat der örtliche Gemeinderat jetzt eine Entscheidung getroffen.

Ganz links am Römer gibt es diesen einen Parkplatz, der für Otto-Normal-Autofahrer eindeutig als solcher zu erkennen war. Doch die Tücke steckt wie immer im Detail. Die äußerste linke Parkfläche – auf ihr steht derzeit der Kerzenheimer Weihnachtsbaum samt LED-Beleuchtung – ist eben schon immer nur ein halber Parkplatz. Stellt dort jemand einen PKW ab, dann hat er im Grunde automatisch eine Parksünde begangen, denn rund ein Drittel des Autos steht über den Bordstein hinaus in die öffentliche Verkehrsfläche hinein.

„Immer, wenn das Ordnungsamt dort aufgetaucht ist, hat es Autofahrer getroffen, die im guten Glauben, ordnungsgemäß ihr Fahrzeug abgestellt zu haben, ein Knöllchen kassiert haben“, erläuterte Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) in der jüngsten Ratssitzung. Sie räumte ein, dass auch sie selbst beim Einkauf gerne auf dieser Fläche ihr Auto abgestellt habe.

Rat findet Lösung

Ein weiteres Problem an dieser Stelle: Stets dann, wenn die örtliche Metzgerei per LKW eine Lieferung erhält und auf dem linken Parkplatz zeitgleich ein Auto steht, ist die Zufahrt in die Zehntgasse nicht mehr gewährleistet. Vor diesem Hintergrund hatte die Ordnungsbehörde bei der Verbandsgemeinde Eisenberg vorgeschlagen, den halben Parkplatz entfallen zu lassen und entsprechend zu markieren.

Das sahen die Fraktionen im Gemeinderat allerdings als „Platzverschwendung“ an, denn immerhin könnten auch weiterhin – ohne in die Straße hinein zu parken – Zweiräder auf der für Autos zu kleinen Fläche abgestellt werden. Deshalb einigte sich der Gemeinderat darauf, explizit Parkraum für Zweiräder auszuweisen, das Abstellen von Autos aber künftig zu untersagen. Nach der Weihnachtszeit, wenn der Tannenbaum entfernt wurde, heißt es dann: Es gibt einen (halben) Parkplatz weniger am Römer. Allerdings stehen im Umfeld ausreichend Flächen zur Verfügung, von denen aus die Geschäfte nach kurzen Fußwegen angesteuert werden können.