In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „Keep Local“ aus St. Wendel will das Citymanagement Kaiserslautern zum Weihnachtsgeschäft eine Gutscheinkarte für die Stadt auf den Markt bringen. Man soll sie in nahezu jedem Geschäft in der Stadt nutzen können. In Kooperation mit der Zukunftsregion Westpfalz (ZRW) soll es nach diesem Vorbild auch einen Westpfalzgutschein geben.

Die Registrierung des Gutscheinsystems werde für die Betriebe kostenlos sein, heißt es seitens des Citymanagements. Bei Einlösung eines Gutscheins würden 4,9 Prozent brutto Gebühren auf den Gutscheinwert fällig. Zu erwerben seien die Gutscheine online oder direkt bei beteiligten Händlern. erwerben können. „Keep Local“ vertreibe die Gutscheine zudem in Gutscheinständern in Tankstellen, Drogerie- und Supermärkten.

Der von der Zukunftsregion Westpfalz aufgelegte Westpfalzgutschein „funktioniert exakt wie sein Stadt-Pendant, weitet das Prinzip aber auf die ganze Region aus“, erklärt Hans-Günther Clev, Geschäftsführer der ZRW. Wer also beispielsweise in einer teilnehmenden Buchhandlung in Zweibrücken einen Gutschein erwerbe, könne ihn beispielsweise in einer Tankstelle in Rockenhausen einlösen. Zudem soll es einen Arbeitgebergutschein geben. Diese Version soll von Unternehmen als Geschenk für die eigenen Mitarbeiter genutzt werden können.