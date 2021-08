Am eigentlichen Kerwesamstag stellte Norbert Beisiegel im Rathaus am Marktplatz sein Buch mit dem Titel „Ludwig Eid und die Obermoscheler Schulen“ vor, das jetzt in einer zweiten erweiterten Auflage vorliegt.

Der Autor stammt selbst aus Obermoschel und lebt heute in Kirchheimbolanden. Beisiegel betonte, dass damit ein weiteres wichtiges Werk heimatgeschichtlicher Literatur für die kleinste pfälzische Stadt entstanden sei. Das 188 Seiten umfassende Buch sei eine Hommage an den in Obermoschel geborenen Ludwig Eid, der als Publizist, Pädagoge und Volkskundler (1865-1936) tätig war und mehr als 200 Schriften zur bayerischen und pfälzischen Geschichte veröffentlicht hat. Eid wurde für sein kulturelles Schaffen im bayerischen Rosenheim, wo er von 1895 an unter anderem an der Präparandenschule unterrichtete – zum Ehrenbürger ernannt.

Vor allem seine historischen Studien waren von großem Belang, ehrenamtlich gründete er in Rosenheim zudem das Heimatmuseum und leitete das Stadtarchiv. Später war er Leiter des katholischen Lehrerbildungsanstalt in Speyer.

„Dieses neue Buch soll helfen, dass dieser große Sohn der Stadt Obermoschel, der stets stolz auf seine nordwestpfälzische Heimat war, nicht in Vergessenheit gerät“, so Norbert Beisiegel. Ein großes Dankeschön richtete Stadtbürgermeister Ralf Beisiegel an seinen Namensvetter aus Kirchheimbolanden für die erneute Fleißarbeit bei der Aufarbeitung der Historie der Stadt Obermoschel. Das Werk ist im Eigenverlag erschienen und kostet 10 Euro und kann beim Verfasser in Kirchheimbolanden erworben werden.