In WKA Dojo von Taekwondo-Bundestrainer Bernie Willems in Koblenz gab es ein Seminar der Spitzenklasse. Mit dabei: Kickboxer Elias Kastner von den Black Eagles Göllheim. Er traf dort eine Legende seine Sports.

Im Dojo von Taekwondo-Bundestrainer Bernie Willems war kein Platz mehr frei. Denn kein Geringer als Don „The Dragon“ Wilson war zu Gast in Deutschland. Ein Superstar zum Anfassen, der sein Wissen in einem völlig ausgebuchtem Seminar an die Schüler weitergab. Don Wilson ist ein amerikanischer Schauspieler und Kickboxer aus Florida. Zu seiner Zeit galt er als bester Kickboxer aller Zeiten, weil er alles mit Rang und Namen geschlagen hat. Er gewann mehrere Titel, darunter elf Weltmeistertitel. Mit „Blood Fist Fighter“ gelang Wilson als Action-Film-Schauspieler der Durchbruch. Mit seinen Filmen brachte er eine Generation zum Kickboxen.

Ein paar Kicks mit dem Superstar

Elias Kastner, das Talent des Jahres 2023 im Donnersbergkreis, war jedenfalls begeistert, mit solch einem Superstar einmal ein paar Kicks zu wechseln. Es sei ein tolles Seminar gewesen, ein Mix aus viel Technik sowie Storys aus Hollywood und über seine spektakulären Kämpfe. Don Wilson nahm sich sehr viel Zeit, alle Fragen der über 50 Teilnehmer zu beantworten. Jeder Teilnehmer bekam abschließend von „The Dragon“ ein Hochglanzfoto mit Autogramm.