Im Februar 2023 traf ein schweres Erdbeben die Türkei und Syrien. Der Wiederaufbau ist eine Mammutaufgabe. 45.000 Euro an Spenden gingen damals bei der Donnersberger Initiative für Menschen in Not ein. Jetzt reisten zwei Vertreter zum zweiten Mal in das Gebiet und brachten den größten Teil dieser Spendengelder zu den Menschen. Ein holpriger Start wurde ihnen bei der Reise allerdings von ein paar Zollbeamten beschert.