Das war eine Aufregung am Donnerstagmorgen bei Familie Hellan-Hoffmann in Mannweiler-Cölln. Schafmama Wilma hat ein kleines Lamm zur Welt gebracht, wobei aber nicht alles nach Plan lief. Zudem war ein Zuwachs der Schaffamilie eigentlich gar nicht beabsichtigt.

Zittrige Beine hat das kleine Lamm noch, und manchmal strauchelt es kurz oder verheddert sich. Trotzdem stolziert es mit seinen kurzen Beinchen schon eifrig über die Weide, die hinter dem Haus von Michaela Hellan angelegt wurde. Einen Namen hat das kleine weiße Lamm – die Farbe hat es von Vater Gustav geerbt, seine Mutter Wilma ist hingegen dunkelbraun – noch nicht, zumal Hellan noch nicht nachgeschaut hat, ob das Lamm ein Männchen oder ein Weibchen ist. „Das soll erst einmal bei seiner Mutter bleiben, den Rest finden wir noch früh genug raus.“

Dass es neben Gustav, Wilma und Dorie bald noch ein weiteres Schaf bei der Familie Hellan-Hoffmann geben würde, war ursprünglich nicht geplant. Doch als Gustav im vergangenen Oktober zu den beiden Schafdamen dazukam, war er noch nicht kastriert. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Bald stellten Hellan und ihr Mann fest, dass sich Wilma etwas anders verhielt als früher. Nach ein paar Untersuchungen war schließlich klar, dass sie schwanger ist und im März Nachwuchs erwartet.

Geburt nicht ganz unproblematisch

Schafe hat die Familie Hellan-Hoffmann seit 2014, damals wurden hinter dem Haus Weiden und Unterstände eingerichtet. Um sich ordentlich um die Tiere kümmern zu können, besuchte Hellan Kurse an der Neumühle zu Sachkunde und Klauenpflege. Auf einen Geburtskurs hat sie damals bewusst verzichtet. Deswegen war nun die Aufregung etwas größer.

Von ihrem Tierarzt holte sie sich Anweisungen, auf was sie bei der Geburt achten musste. Da hieß es vor allem, dass der Kopf auf keinen Fall zuerst rauskommen soll. Doch was geschah am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr? Der Kopf war zuerst zu sehen. Schnell rief Hellan beim Tierarzt an, aber bis der dran war, war das kleine Lämmchen schon wohlbehalten auf der Welt angekommen. Da konnte die Familie erst einmal durchatmen – und mit ihr die ganze Straße und das Büro, in dem Hellan arbeitet. Dort haben nämlich alle gehörig mitgefiebert.

Mit wilden Bocksprüngen über die Wiese

Nun lernt das frühe Osterlämmchen ganz in Ruhe seine Welt kennen. „Gestern Abend ist es schon mit wilden Bocksprüngen über die Wiese gerannt“, erzählt Michaela Hellan schmunzelnd. Und neugierig sei der kleine Schafsnachwuchs auch. Sonst sucht das Lamm aber noch oft die Nähe zu Schafmama Wilma, schließlich gibt es dort auch die gute Milch. In den nächsten Tagen soll dann auch über einen Namen entschieden werden.