Imsbach zeigt Zusammenhalt: Gemeinsam sammeln Bürger und Vereine Geld für einen guten Zweck. Für ein Projekt haben sie sich extra ein Unterhaltungsprogramm einfallen lassen.

Schon seit einiger Zeit ist die Empore in der Imsbacher Gemeindehalle gesperrt. Der Grund: Nach einer Brandschutzbegehung stellte die Feuerwehr fest, dass es keinen zweiten Fluchtweg gibt, erklärt Ortsbürgermeister Oliver Krupp. Im Brandfall könnte die Empore also nicht evakuiert werden, würde so schnell zur Gefahr für Mensch und Leben. Seither darf die Erhöhung bei Veranstaltungen nicht mehr genutzt werden. Zum Bedauern vieler Imsbacher.

Doch so einfach aufgeben wollen die Imsbacher ihre Empore nicht. Viele Menschen bedauerten die Schließung sehr und wünschten sie sich zurück, heißt es aus Imsbach. Denn seither fehlt es an einem Veranstaltungsraum für Vereine, auch für private Feiern wie Geburtstage kann sie nicht genutzt werden. Aber nicht nur steht nun weniger Platz für Veranstaltungen in der Imsbacher Gemeindehalle zur Verfügung, wo beispielsweise auch schon die Anonyme Giddarischde gastierten. Sondern es mangelt auch an finanziellen Mitteln. Den Imsbachern dürfte es wie vielen Ortsgemeinden im Donnersbergkreis gehen: In der Haushaltskasse fehlt einerseits das nötige Geld, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Im schlimmsten Fall dürfte sich die finanzielle Lage sogar verschlechtern, wenn eventuelle Einnahmequellen durch Raummieten versiegen. Wie viel Geld die Gemeinde tatsächlich benötigt, das konnte Ortschef Krupp auf Nachfrage nicht beziffern.

Mit Benefizabend zum neuen Fluchtweg

Deshalb werden die Imsbacher Vereine und Bürger jetzt aktiv: Bei mehreren Infoabenden entwickelten sie ein Programm für eine Benefizveranstaltung. Unter dem Motto „Wir für unsere Empore“ soll es am Samstag, 11. April, zunächst ab 16 Uhr in der Gemeindehalle einen Familiennachmittag geben. Geplant sind Mitmachaktionen, Kinderschminken und Glitzertattoos sowie eine Tombola, ein Bühnenprogramm und Kaffee und Kuchen. Gegen 19 Uhr folgt dann ein bunter Abend mit Gesang und Live-Musik, Showtanz, Lesung, Unterhaltung durch einen DJ. Eine Cocktailbar und ein kulinarisches Angebot runden den Abend ab. Das eingenommene Geld soll anschließend der Errichtung des zweiten Fluchtwegs zugute kommen.

Ein konkretes Spendenziel oder einen bestimmten Zeitraum verfolgt die Gemeinschaft allerdings nicht, berichtet Sebastian Stollhof, der sich als Imsbacher Bürger und Vereinsmitglied engagiert. „Im Vordergrund steht für uns als Gruppe, dass wir als Dorfgemeinschaft gemeinsam etwas machen, um die Ortsgemeinde zu unterstützen.“

Weitere Ideen werden gesammelt

Wenn ihnen das mit einer schönen und gut besuchten Veranstaltung gelänge, sei die Gruppe bereits zufrieden. Gleichzeitig merkt Stollhof an, dass es in Imsbach bereits jetzt Überlegungen gebe, wie sie die Wiedereröffnung der Empore auch künftig weiter unterstützen könnten. An Ideen mangelt es in der etwa 900 Seelen großen Gemeinde nicht: So denke die Darts-Abteilung des SV Imsbach beispielsweise über ein Benefizdartsturnier nach, gibt Stollhof einen Einblick.