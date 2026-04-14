Jahrzehntelang grüßt sie Autofahrer auf dem Heimweg, dann verschwindet sie: Der LBM fällt eine Eiche zwischen Mörsfeld und Kriegsfeld. Das sorgt für Ärger, hat aber Gründe.

Vielen Mörsfeldern wurde es womöglich erst unterbewusst klar, dass irgendetwas anders ist, dass irgendetwas entlang der Straße von Kriegsfeld nach Mörsfeld fehlt. Denn über Jahrzehnte hinweg grüßte eine stolze Traubeneiche an der Gemarkungsgrenze, direkt neben der Landstraße. Auffällig war sie gerade deshalb, weil sie an der Strecke neben Äckern, Feldern und Wegen einer der wenigen Bäume war. Und zudem ein Baum, den man von weitem schon sah. Wie ein erster Gruß, wenn man die Heimatgemeinde fast erreicht hatte. Doch seit einigen Wochen ist die Eiche verschwunden – sehr zur Verwunderung der Ortsgemeinde und seiner Bürgerinnen und Bürger. Wer sich in Mörsfeld umhört, der merkt schnell, dass sich nicht wenige Menschen dem Baum emotional verbunden fühlten. „Wir sind geschockt und traurig, dass unser Wahrzeichen gefällt wurde“, sagt eine Bürgerin. Eine andere betont, dass sie die Eiche „sehr vermissen wird“. Doch nicht nur auf emotionaler Ebene wird der Baum fehlen. Die Eiche war eine Markierung der Gemarkungsgrenze zwischen Kriegsfeld und Mörsfeld und zudem besonders bei schlechter Witterung ein guter Orientierungspunkt für die Autofahrer.

Seit einigen Wochen erinnert nur noch ein Stumpf an den früheren Gemarkungsbaum. Der LBM will einen Ersatz pflanzen. Foto: Tommy Rhein

Doch warum musste der Baum weichen? Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) klärt auf: Der Baum war krank, und ein möglicher Erhalt wäre nicht durchführbar gewesen. „Bei einer näheren Untersuchung hat sich herausgestellt, dass die Eiche mit einem Pilz der Gattung Phellinus befallen war“, erklärt LBM-Mitarbeiter Daniel Vogt auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Dieser Pilz bewirke, dass der Kern des Stammes nach und nach zersetzt werde. Der Baum sterbe also von innen, während er von außen noch völlig gesund wirke. Genau dieser Umstand sorgte dafür, dass man in Mörsfeld zunächst gar nicht nachvollziehen konnte, warum die Eiche gefällt werden musste. „Natürlich vermissen wir nun unseren Gemarkungsbaum“, sagt Ortsbürgermeister Jan Volker. Auch der Ablauf der Fällung löste einige Fragezeichen bei den Menschen in der angrenzenden Gemeinde aus. Wie der LBM bestätigt, sei die Fällung erst im Nachgang genehmigt worden. Entdeckt habe man den Pilz zuvor bei einer Routineuntersuchung, als eine Hohlstelle im Stamm aufgefallen war. „Der Pilz ist vor Jahren durch Rindenschäden in den Baum eingedrungen. Durch unseren heißen Sommer und dem Klimawandel konnte der Baum den Pilz selbst nicht bekämpfen“, ergänzt Vogt. Eine eingängige Untersuchung habe dann eine Faulstelle in Höhe von 1,20 Metern ergeben.

Kosten und Personalmangel verhindern Rettung

Doch gab es wirklich keine Alternative? Hätte der Baum gerettet werden können? Während man in Mörsfeld anderer Meinung ist, legt der LBM konkrete Fakten auf den Tisch: Demnach sei es zwar möglich, einen derart befallenen Baum zu erhalten, aber für den LBM wäre ein solches Vorgehen schlicht nicht durchführbar gewesen. „Das kann der LBM wegen des Fachkräftemangels nicht leisten und eine externe Fachkraft ist zu teuer. Da diese Pilzart einen Baum innerhalb von wenigen Jahren aushöhlen kann und der Erhalt des Baumes aufwendig und teuer wäre, wurde die Entnahme des Baumes vorgesehen“, so Vogt. Er kündigte aber an, dass eine neue Eiche als Ersatzmaßnahme gepflanzt werde. Voraussichtlich im kommenden Herbst oder im Frühjahr 2027. Darauf bestehen die Mörsfelder auch. Zumal es nicht die erste Entnahme ist, die für Missmut in der Gemeinde sorgt. So wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Heckenstreifen entfernt, die eigentlich dafür sorgen sollten, die Straße vor Schneeverwehungen zu schützen. Ersetzt wurden diese bislang nicht.

Auch bei Morschheim gab es Fällungen

Das Schicksal der Eiche teilen auch sieben weitere Bäume, die im Donnersbergkreis entlang der Straßen standen. Im Bereich der Masterstraßenmeisterei (MSM) Erbes-Büdesheim, zu dem auch der Donnersbergkreis gehört, waren es sogar 120 Bäume, die zwischen Oktober 2025 und Februar 2026 gefällt werden mussten. „Dies sind in 85 Prozent der Fälle Bäume, die gerade durch die Hitzesommer 2018 und 2022 geschwächt sind. Dadurch konnten sich die Bäume gegen Krankheiten, Pilze und Käfer nicht wehren“, erklärt Daniel Vogt. Zu den gefällten Bäumen gehören auch jene, die kürzlich zwischen Kirchheimbolanden und Morschheim entfernt wurden. Auch hier wendeten sich verärgerte Leser an die RHEINPFALZ. „In den Jahren 2024 und 2025 sind mehrfach, bei entsprechender Witterung, Bäume auf die Fahrbahn der L 401 gestürzt. Glücklicherweise kam es zu keinen Personenschäden. Durch diese Ereignisse wurde eine Maßnahme zur Verjüngung des Gehölzbestandes geplant“, erklärt Daniel Vogt wiederum diese Fällungen. Zuvor sei eine Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen, dass der Gehölzbestand dort veraltet sei und bei einigen Abschnitten die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet wäre. Deshalb habe der LBM auch dort handeln müssen. Wie in Mörsfeld sind aber auch entlang der L 401 Neupflanzungen vorgesehen.