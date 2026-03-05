Nach zuletzt zwei Niederlagen würde den „Nordpfälzer Wölfen“ ein Sieg gut tun. Allerdings kommt mit der HSG Nahe-Glan ein schwerer Gegner nach Eisenberg.

Die Saison geht langsam, aber sicher in die entscheidende Phase. Um das Saisonziel, nämlich die Qualifikation für die neue eingleisige Verbandsliga zu erreichen, müssen die „Nordpfälzer Wölfe“ den fünften Platz in der Endabrechnung erreichen. Diesen haben sie derzeit inne, aber nur noch drei Zähler Vorsprung auf Budenheim. Dazu hat die HR ein knallhartes Restprogramm. In den noch verbleibenden fünf Partien dieser Spielzeit warten noch die ersten Drei auf die Mannschaft von Spielertrainer Dimitri Kerber. Nächster Gegner ist der HSG Nahe-Glan, der Dritte der Verbandsliga. Los geht es am Sonntag um 18 Uhr im Schulzentrum Eisenberg.

„Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen Punkte mitnehmen, um unser Saisonziel zu erreichen - auch wenn wir am Sonntag als Außenseiter in die Partie gehen. An einem guten Tag können wir aber jede der Mannschaften schlagen“, meint Elias Boger. Der 20-jährige Steinborner ist ein echtes Eigengewächs, das schon seit 13 Jahren das HR-Trikot trägt. Er ist aber nicht der einzige mit dem Namen Boger, der das tut. Drei seiner Brüder sind nämlich auch bei den „Wölfen“ aktiv. Samuel beim Verbandsligateam, Leon und Yannick in der zweiten Mannschaft.

Ausbildung zum Chemiker

„Am Anfang war es etwas Aufregendes mit seinen Brüdern zu spielen, mittlerweile ist es aber Normalität. Auf jeden Fall macht es viel Spaß“, betont Elias Boger, der gerade eine Ausbildung zum Chemiker absolviert. Wenn so viele Geschwister Handball spielen, ist das natürlich auch zu Hause ein Thema. „Wir tauschen uns schon regelmäßig über die Spiele und unterschiedliche Sichtweisen aus“, gibt Boger, der im rechten Rückraum zum Einsatz kommt, einen kleinen Einblick in das Familienleben. Wenn er nicht in der Halle steht, findet man ihn beim Motorradfahren oder im Fitnessstudio. Seine Stärken liegen vor allem in der konsequenten, körperlich robusten Abwehrarbeit – im Angriff arbeitet er „immer weiter daran, sich technisch zu verbessern“, wie er selbst sagt.

Direkt vor der Partie gegen Nahe-Glan sind die HR-Frauen gefordert. Um 16 Uhr kämpfen sie gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 um zwei Punkte. Die zweite Herrenmannschaft empfängt bereits am Samstag (20 Uhr) in Eisenberg die MSG Kaiserslautern/Dansenberg 2.