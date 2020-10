Wenn auch nicht im gewohnten Umfang, so findet am kommenden Wochenende, 17. und 18. Oktober, doch wenigstens ein bisschen Herbstmarkt in Göllheim statt.

An beiden Tagen stehen der Zuckerstand der Familie Koch, das Entenangeln der Familie Weiß sowie ein Imbiss und der Crêpes-Stand der Familie Klein auf dem Alten Marktplatz.

Kunst- und Kulturliebhaber kommen ebenfalls nicht zu kurz: Im Alten Gaulsstall zeigt der Kulturverein die Ausstellung „Öffnung und Transparenz – Synthesen aus Glas und Sandstein“ von Karl-Heinz Garske und Wolf Münninghoff. Die Vernissage dazu findet am Samstag um 17 Uhr statt, die Ausstellung ist am 18. und am 25. Oktober, jeweils 15 bis 17 Uhr, geöffnet. Die Lili-Marleen-Ausstellung ist noch bis 29. November im Uhl’schen Haus zu sehen.

Auch die Gastronomen haben besondere Angebote, nicht nur auf der Karte: Im Hof des „Goldenen Rosses“ gibt es für Kinder ein Lagerfeuer mit Stockbrot und Marshmallows, im „Bowling Palace“ spielt am Samstag ein Alleinunterhalter.