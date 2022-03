Nein, ein Gartenhaus für Hacke und Rasenmäher ist das nicht, was man seit ein paar Tagen auf dem Rasen vor dem Restaurant „Zum Chefche“ auf dem Weierhof besichtigen kann.

Inhaber Jürgen Winterer hat eine Kota errichten lassen; das ist ein Grillhaus aus Holz, wie es in Finnland bekannt ist. Allerdings soll es drinnen nicht nordisch, sondern alpenländisch zugehen. Winterer hat sie „Schlemmerhütte“ getauft und bietet sie Gästen zur exklusiven Nutzung an. Man kann sie mieten und dazu Essen buchen, wie es zünftig vor allen Dingen in der Schweiz genossen wird: Raclette und Käse- oder Fleisch-Fondue.

Sechs Personen sollten es mindesten sein, die dort einen Abend verbringen wollen, bis zu zwölf passen in das urige Ambiente des Sechsecks hinein. „Ich will meinen Gästen etwas ganz Besonderes bieten, das sie in der Form nirgendwo sonst bekommen. Ich hoffe, es wird gut angenommen“, freut sich Winterer über seine Neuanschaffung.