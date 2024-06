Von Breunigweiler in Richtung Nordosten, aber auch von der Landesstraße 401 auf die Erhöhung bei Breunigweiler, fällt der Blick auf ein Windrad ohne Flügel. Daneben steht ein wuchtiger Kran. Es fehlen der Kopf der Anlage und die normalerweise daran installierten drei Rotorblätter. Diese sind fein säuberlich neben dem gewaltigen Bauwerk abgelegt, das auf Göllheimer Gemarkung steht. Die wahre Dimension dieser Rotorblätter zeigt sich nun noch deutlicher als bei deren Drehung in gut 150 Metern Höhe. Nachfragen zu den Gründen der Demontage blieben bislang unbeantwortet – sowohl von den Pfalzwerken, dem Betreiber, als auch von einem rheinhessischen Projektentwickler, der Bau und Betriebsführung von Windenergieanlagen übernimmt. Die Anlage steht noch nicht so lange, dass von einem planmäßigen Rückbau auszugehen ist.