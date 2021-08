Es ist ein Musterbeispiel für die Zeit und die Unsicherheiten: Eine Leserin kann es nicht fassen, dass sie im Café bei jeder Tasse Kaffee Name, Adresse und Telefonnummer angeben muss – aber im Krankenhaus ungehindert und frei zum Besuch auf Stadion darf. Hier setzt man auf Eigenverantwortung der Besucher, heißt es da. Kontaktdatenerfassung und Kontrollen spielen zumindest derzeit keine Rolle. Zumindest rechtlich betrachtet ist das auch in Ordnung, denn maßgeblich sind die Landesregelungen. Und da wiederum heißt es, dass die Besucherdatenerfassung in Eigenverantwortung der Krankenhäuser geregelt wird.

Doch damit haben die Krankenhäuser natürlich nicht nur mehr Entscheidungsfreiheiten, sondern auch gleichzeitig den schwarzen Peter. Sie müssen für die Sicherheit von Besuchern, Patienten und Mitarbeitern sorgen und gleichzeitig dem Bedürfnis kranker Menschen nach Beistand Rechnung tragen. Eine Balanceakt, der mit Sicherheit nie so gelingen kann, dass er für jeden passt.