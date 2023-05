Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Christoph Sorge ist mutig. Der Dresdner will wachrütteln. Der ehemalige Neonazi sprach am Montag vor 100 Schülern der IGS Eisenberg offen über seine Zeit in der rechten Szene – und von seinem Ausstieg. Es war ein Vortrag, der unter die Haut ging.

Es ist totenstill, als Christoph Sorge sich den Schülern der 10. Jahrgangsstufe vorstellt. Zwölf Jahre lang war er in der Neonazi-Szene aktiv, vor rund sechs Jahren stieg der gebürtige