Früher hat Leopold Marker mal vegan gelebt. Nun ist der ehemalige Bundeswehrsoldat seit elf Jahren als Jäger unterwegs. Wir haben ihn am Abend im Wald bei Steinbach begleitet.

„Die wissen, dass wir da sind.“ Leopold Marker spricht leise und hält kurz inne. Gerade eben hat es zwischen den Bäumen geklungen, als würde irgendwo ein Hund würgen. Für den Jäger ist sofort klar: Rehe. „Die kommunizieren miteinander“, erklärt er. Danach wird es still. Die Schritte sollen möglichst leise sein, der Wind kommt von vorne – und das ist gut so. Käme er von hinten, hätten die Tiere die Menschen längst gerochen, sagt Marker. Unter Jägern gelte deshalb eine ungeschriebene Regel: Vor der Jagd nicht duschen. Kein künstlicher Duft bedeute keinen Verrat durch die Luft.

Um 17.10 Uhr ist Marker am Sportplatz in Steinbach losgefahren, hinein in den Donnersberger Wald – sein Pick-up ist voll beladen mit Ausrüstung: Schlafsack, Werkzeug, Verpflegung. Das Fahrzeug ist auf längere Aufenthalte ausgelegt, für Nächte, in denen man nicht nach Hause fährt. Am Waldrand stellt der Jäger den Motor ab. Bevor er aussteigt, greift er nach seinem Gewehr – ein Präzisionsgerät, das rund 7000 Euro kostet, wie er sagt – und einem langen, selbstgemachten Holzstock. „Falls das Tier gleich dasteht, wenn ich rausgehe, dann kann ich das Gewehr sofort aufstützen und einen sauberen Schuss setzen“, erklärt er, immer noch sehr leise.

Von der Bundeswehr zum Forst

Die Luft riecht nach feuchter Erde, Moos und nassem Laub. Über den Waldweg zieht langsam die Abendkühle, irgendwo zwischen den Bäumen ruft ein Vogel. Der 37-Jährige aus Kaiserslautern bewegt sich ruhig durch den Wald. Braun und Grün trägt er nicht aus Stilgründen – die Farben sollen mit der Umgebung verschmelzen. Im Freien unterwegs ist Marker seit seiner Kindheit. Die Natur sei für ihn nie bloß Kulisse gewesen, sondern ein Ort, an dem er sich auskenne. Und dennoch führte ihn sein beruflicher Weg zunächst zur Bundeswehr, bei der er zwölf Jahre blieb. Erst danach entschied er sich für einen Neuanfang: Er studierte Forstingenieurwesen in Weihenstephan und arbeitet nun seit einem Jahr als Forst-Anwärter im Donnersbergkreis. Zur Jagd geht er seit rund zehn Jahren.

Der Jäger und sein Hund Falco arbeiten Hand in Pfote. Seit rund zehn Jahren begleitet der Vierbeiner seinen Besitzer auf die Jagd. Foto: Amanda Magalhães Zitta

An seiner Seite läuft Falco, ein elfeinhalb Jahre alter Deutsch-Drahthaar. Nicht jeder Jäger hat einen Hund, sagt Marker. Aber ein Jagdhund könne Wild wittern, das Menschen verborgen bleibe, und erlegte Tiere apportieren. Die Ausbildung sei aufwendig und teuer – schnell kämen da mehrere Tausend Euro zusammen. Falco kann diese Aufgaben kaum noch übernehmen: Er ist inzwischen fast taub. Heute ist er nur noch dabei, um Marker in den Wald zu begleiten – „aus Leidenschaft“, wie der Jäger sagt.

Lesen, Stille und warten

Der Hochsitz ist schnell erreicht, er steht ein paar Minuten zu Fuß vom Auto entfernt. Ein schlichtes Holzgerüst, vier Meter hoch, selbst gebaut: drei Personen, ein Tag Arbeit. Er teile ihn mit einem Kollegen, sagt Marker. Von oben gewöhnen sich die Augen langsam an das schwindende Licht. „Bis 21.30 Uhr bleiben wir“ – dann werde es auch für geübte Augen zu dunkel. Die meisten Abende verliefen ereignislos.

Die Jagdausrüstung hat ihren Preis: Das Gewehr vom Typ Blaser, das Leopold Marker verwendet, kostet etwa 7000 Euro . Foto: Amanda Magalhães Zitta

Die Chance, heute etwas zu schießen, schätzt Marker auf 50 zu 50. Er stört sich nicht daran: „Ich lese“, antwortete er auf die Frage, wie er die stundenlange Warterei überbrückt. Seine bevorzugte Lektüre seien Sachbücher, meistens über Geschichte, Wälder oder Pflanzen. Dass er dabei inmitten eines Waldes sitzt, der mehrere Märchen inspiriert hat, scheint ihn nicht zu beschäftigen. Die Stille auszuhalten, empfinde er nicht als unangenehm. „Ich verbringe meinen Tag im Wald, mein Freundeskreis besteht fast zu 90 Prozent aus Jägern.“

Kein schlechtes Gewissen wegen Bambi

Das Ziel dieses Abends ist ein junger Rehbock. Im Frühling schützen die Böcke ihr Revier – „man findet sie, wenn man weiß, wo man sucht“, sagt Marker. Die Ricken sind trächtig oder haben gerade gesetzt und sind geschützt. Ob ihm bei dem Gedanken, Bambis Vater auf dem Gewissen zu haben, nicht unwohl sei? Marker lacht kurz und sagt: „Das ist eine Vermenschlichung.“ Es folgt eine Erklärung auf sachlicher Ebene: Rehe würden verschiedene Pflanzen – sogar junge Bäume – fressen und in Weinberge eindringen. Das Gleichgewicht stimme dann nicht mehr. Zwar räumt er ein: „Das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei“, ergänzt aber im gleichen Atemzug: „Was wir tun, ist wichtig.“ Jäger seien für weit mehr als das Schießen zuständig: Hege, Pflege, Waldbeobachtung. „Ich mache das gerne, und es gibt Gründe. In Zeiten des Klimawandels müssen wir den Wald unterstützen.“

Marker hat seine ersten Erfahrungen mit Schusswaffen bei der Bundeswehr gemacht. Das kommt ihm heute bei der Jagdausübung zugute. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Die Folgen der Erderwärmung seien im Donnersberger Wald besonders sichtbar. Abgestorbene Eichen stehen noch aufrecht, sind aber ausgetrocknet. „Der kann jederzeit fallen“, sagt Marker und zeigt auf ein besonders großes Exemplar. Das Totholz sei auch der Grund, warum der Wandermarathon am Donnersberg in diesem Jahr nicht stattfinden konnte. Die Veranstaltung des Donnersberg-Touristik-Verbands zählte 15 Jahre lang zu den festen Terminen in der Region, dieses Jahr war sie innerhalb eines Tages ausverkauft. Trotzdem musste der Marathon abgesagt werden.

Nicht erschossen, sondern „aufs Blatt getroffen“

Die Jagd ist seit zwei Stunden im Gange, die meiste Zeit verläuft schweigend. Nur gelegentlich hallen die rauen, würgeähnlichen Laute der Rehe durch den Wald. Dann hebt Leopold Marker sofort das Fernglas an die Augen und sucht die Baumlinien ab. Doch zwischen Farn, Gras und Dämmerung ist nichts zu entdecken. Der 37-Jährige bricht die Stille, erläutert die Sprache der Jagd – ein eigenes Vokabular, geprägt von Traditionen und Ritualen. Wird ein Tier erlegt, gratuliert ein anderer Jäger mit „Waidmannsheil“, geantwortet wird mit „Waidmannsdank“. Das Tier wurde allerdings nicht erschossen, sondern „aufs Blatt“ getroffen: So wird die Stelle über dem Vorderlauf genannt, an der Herz und Lunge dicht beieinander liegen.

Viele Hochsitze entstehen in Eigenarbeit. Packen drei Personen mit an, kann der Bau nach nur einem Tag erledigt sein. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Bliebe unten vor dem Hochsitz ein Rehbock kurz stehen, um vom satten Gras zu fressen, dann wäre genau das der Moment, um das Tier zu erlegen. „Es geht nicht so schnell wie in den Filmen“, sagt Marker leise. „Das Tier stirbt nicht sofort.“ Ein sauberer Treffer bedeute dennoch einen vergleichsweise schnellen Tod, es sei die würdevollste Art zu jagen. Werde dagegen ein Tier nur verletzt und laufe weiter, dann beginne es zu „schweißen“ – so nennen Jäger die Blutspur. Dann komme Falco zum Einsatz, könne die Fährte aufnehmen und das Tier aufspüren. Er habe auch Fälle erlebt, bei denen verletzte Tiere ein langsames Ende erleiden mussten. Deshalb ist die Schießprüfung ein zentraler Teil der Jagdausbildung.

Vegane Ernährung nach einem Jahr aufgegeben

„Nach einem Schuss musst alles schnell gehen“, erzählt Marker weiter. Das Tier wird direkt vor Ort versorgt, solange noch alles frisch ist. Ein Teil bleibt im Wald zurück, „die Natur kümmert sich darum“. Den Rest nimmt er mit nach Hause und verarbeitet ihn selbst weiter. Daraus wird später Fleisch für den Eigengebrauch oder für das Restaurant seiner Eltern in Weilerbach, „Markers Kleines Restaurant“.

Obwohl Falco inzwischen taub ist, unterstützt er die Jäger weiterhin zuverlässig beim Aufspüren und Apportieren kleinerer Tiere. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Im Alter von 30 Jahren hat er seine Ernährung für ein Jahr auf vegan umgestellt. Erst gesundheitliche Probleme und Vitaminmangel haben ihn dazu bewegt, diesen Lebensstil aufzugeben. Heute isst Marker mit Überzeugung Fleisch von Tieren, die selbst gejagt wurden oder aus der Region stammen. Wer selbst gejagt, den Schuss gesetzt und das Tier versorgt hat, esse bewusster, sagt er.

Nicht jede Nacht endet mit einem Schuss

Gegen 21 Uhr kommt plötzlich Bewegung in die Büsche. Marker sieht sofort, was los ist. „Zwei Rehböcke“, sagt er leise – ein älterer und ein jüngerer. Sie liefern sich einen kurzen Revierkampf, jagen einander durch das hohe Gras und verschwinden fast so schnell wieder, wie sie aufgetaucht sind. Für einen Schuss bleibt keine Zeit. „Vielleicht kommen sie nochmal zurück“, flüstert Marker. Doch auch eine Stunde später ist es ruhig im Wald. Die Böcke kehren nicht mehr zurück.

Bevor ein Schuss überhaupt infrage kommt, wird das Wild mit dem Fernglas genau beobachtet. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Inzwischen ist es dunkel geworden – zu dunkel für das menschliche Auge. Rehe sind extrem anpassungsfähig, erklärt Marker beim Zusammenpacken. Je nach Jahreszeit, Umgebung und Störungen können sie ihre Aktivität auf unterschiedliche Tageszeiten verschieben. Der Bock wird in den nächsten Stunden nicht mehr kommen. Marker zuckt mit den Schultern. „Nicht jede Nacht endet mit einem Schuss.“

Die Serie: Nachtschicht-Geschichten

Das ist der fünfte Teil unserer Serie „Wenn alles schläft“. In unregelmäßigen Abständen widmen wir uns den Nachtschicht-Geschichten und Reportagen darüber, was in der Dunkelheit rund um den Donnersberg so los ist. Wer arbeitet eigentlich, wenn alle anderen schlafen? Was passiert nachts in Hotels, Kneipen und 24-Stunden-Fitnessstudios oder beim Bäcker? Wir besuchen die Polizeiwache, gehen mit einem Jäger auf die Pirsch und nehmen Sie mit in die Notaufnahme des Krankenhauses. Unsere Reporter sind nachts putzmunter und stundenlang unterwegs, sie tauchen in fremde Welten ein, besuchen Menschen, die sich für die Gesellschaft die Nacht um die Ohren schlagen und Orte, um vom „Nachtleben am Berg“ zu berichten. In unserer letzten Folge haben wir die Rockkneipe Kult in Gundersweiler besucht.

