Boxen, Licht, Mischpult: Ein Teenager aus Münchweiler arbeitet und investiert in seinen DJ-Traum und sammelt Auftritte – sogar als Einheizer für die „Dorfrocker“.

Wer 14-Jährige nach ihren liebsten Hobbys fragt, bekommt in der Regel ähnliche Antworten. Videospiele, Sport oder Shopping sind gängige Beschäftigungen. Wenn Phil Bayer jedoch sein Lieblingshobby vorführt, geraten sogar Erwachsene ins Staunen. Denn Phil ist DJ – und wie ernst es ihm damit ist, wird spätestens dann deutlich, wenn man den Keller der Familie Bayer betritt.

Boxentürme, Lichtanlage, DJ-Pult und diverse teure Geräte mit vielen Knöpfen warten dort. Phil Bayer ist nämlich kein Anfänger mehr. Viel Geld und Zeit hat er in sein liebstes Hobby investiert und damit längst auch den eigenen Keller verlassen. Kleinere und größere Feste hat er bereits beschallt – sein absoluter Höhepunkt war bisher zweifellos der Auftritt als Einheizer für die Partyband „Dorfrocker“ beim Flugplatzfest in Imsweiler im vergangenen Sommer. „Ich bin generell sehr dankbar für alle Chancen, die ich bisher bekommen habe. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit“, sagt er. Jeder Auftritt sei wichtig für ihn, um Erfahrungen zu sammeln, souveräner zu werden und natürlich, um sich möglichst bekannt zu machen.

Erstes DJ-Pult: „Solange genervt, bis ich es hatte“

Dabei ist er schon sehr weit gekommen. Phil Bayer war elf Jahre alt, als er die ersten Schritte als DJ gegangen ist. Das erste Pult gab es zu Weihnachten mit kleinen Lautsprechern. „Ich habe so lange genervt, bis meine Eltern mir das gekauft haben“, erinnert er sich. Sein Interesse wurde damals geweckt, als er andere DJs bei der Arbeit beobachtet hatte. Die Neugier war da – und zu seinem Glück auch die nötigen Ansprechpartner. Die Familie ist mit einem DJ befreundet, der in Kaiserslautern im „Hannenfass“ auflegt und Phil die wichtigsten Kniffe zeigen konnte. Nach und nach stockte er dann in Sachen Technik auf, arbeitet seit einer Weile gelegentlich als Aushilfe in einem Supermarkt, um nicht allein vom Geldbeutel der Eltern abhängig zu sein. „Zu den ganzen Geräten kommen ja auch Kosten für Software und Abos hinzu“, erklärt er. Ein teures Hobby also. Aber eines, das faszinieren kann. Wie sehr er dabei in seinem Element ist, wird deutlich, wenn Phil Bayer hinter seinem Mischpult steht, die Lichtanlage anwirft und die Boxen aufdreht.

So fing alles an: Phil Bayer »nervte seine Eltern so lange«, bis sie ihm Weihnachten 2022 seine erste kleine DJ-Ausrüstung schenkten. Foto: Carsten Bayer/oho

Hört man seiner Musik zu, drängt sich schnell eine Frage auf: Woher nimmt ein 14-Jähriger überhaupt das Wissen über die beliebten Songs der 80er-, 90er- oder 00er-Jahre? Schließlich hat er sie ja nicht erlebt. Phil Bayer kombiniert sich aber komplett souverän durch die Hits der vergangenen Jahrzehnte. „Vieles kommt über meinen Vater, aber ich höre mir auch Sachen an und packe sie dann in meine Playlists“, sagt er. Am Mischpult hat er direkt die Übersicht und sieht, was von Stil und Geschwindigkeit gut als Übergang passen würde. „Und dann ist eben der richtige Moment entscheidend, wann man die Lieder ineinander übergehen lässt“, erklärt er. Inzwischen weiß er durch seine Auftritte sehr gut, welche Songs er immer spielen kann, informiert sich gezielt über Trends. Bevorzugte Genres hat er hingegen nicht. Phil Bayer ist da schon ganz Profi. Er richtet sich mit seinen Playlist nach dem, was der Veranstalter wünscht. Egal, ob Malle-Party, Hochzeit, 80er-Jahre-Party oder Kerwe. Wünsche der Gäste erfüllt er natürlich gerne, wobei das immer ein zweischneidiges Schwert ist. „Manche Wünsche brauchen Zeit und müssen erstmal passend eingebaut werden“, erklärt er. Dazu gehören auch Dauerbrenner wie „Bella Napoli“ von Roy Bianco und den Abbrunzati Boys, was aktuell so ziemlich überall läuft. Oder dem Klassiker „Angels“ von Robbie Williams, der seit Jahrzehnten ein gängiger Rauswerfer ist.

Wie die Nebelmaschine den Rauchmelder auslöste

Stets mit dabei, wenn Phil Bayer zu seinen Auftritten fährt, ist Vater Carsten. Er ist Fahrer und moralische Unterstützung und angesichts des jungen Alters seines Sohnes auch noch ein Stück weit Aufpasser. „Ich habe vollstes Vertrauen in ihn und finde super, was er da macht“, sagt Carsten Bayer. Noch laufen Anfragen über die E-Mail-Adresse des Vaters, der auch schaut, dass alles im gesetzlichen Rahmen bleibt. Bremsen wird er seinen Sohn hingegen nicht. „Er hat auf einem Campingtisch mit kleinem Pult angefangen und jetzt fließt schon ziemlich alles, was er sich verdient, in sein Hobby“, sagt Carsten Bayer und meint das keineswegs negativ. Auch die Lärmbelästigung im Eigenheim halte sich in Grenzen. „Manchmal hört man das schon, aber wir können damit umgehen und haben zum Glück auch verständnisvolle Nachbarn“, erzählt er. Und Phil ist inzwischen sehr geübt mit seinen Geräten. Kleinere Missgeschicke, wie damals als er mit einer Nebelmaschine den Rauchmelder ausgelöst hat, haben sich nicht wiederholt.

Sein bisher größter Auftritt: Im Sommer 2025 stand DJ Phil als Einheizer der »Dorfrocker« auf der Bühne des Flugplatzfestes in Imsweiler. Foto: Carsten Bayer/oho

Bleibt die Frage, ob ein DJ in Zeiten von Spotify, Algorithmen und vorgefertigten Playlists überhaupt noch benötigt wird? „Der DJ wird nicht ersetzt werden können“, ist sich der 14-Jährige sicher. „Egal, ob auf Festen oder im Club – der DJ ist immer auch ein Fokuspunkt, er baut Effekte ein, geht auf die Wünsche und Reaktionen der Leute ein“, ergänzt er. Für ihn ist es jedenfalls längst mehr als nur ein Hobby. „Mir macht es einfach sehr viel Spaß, wenn ich den Leuten mit der Musik ein Lachen ins Gesicht zaubern und sie zum Tanzen bringen kann“, sagt Phil Bayer. Sein Traum ist es, irgendwann einmal in großen Clubs auflegen zu dürfen. Dafür will er nun erstmal bekannter werden und seine Anlage noch weiter aufrüsten. Dennoch gilt bereits jetzt: DJ Phil mag der wohl jüngste DJ im Donnersbergkreis sein, aber ein Anfänger ist der 14-Jährige nicht mehr.

Kontakt

Wenn Sie DJ Phil für eine Veranstaltung anfragen wollen, können Sie ihn unter cn.bayer@t-online.de kontaktieren.