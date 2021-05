Der Verein „Haus und Grund“, Interessenvertreter von Immobilieneigentümern, bietet Beratungen künftig im Kirchheimbolander Art-Hotel Braun an. Anfangs geht’s natürlich nur per Telefon oder Videobesprechung.

„Haus und Grund Kaiserslautern und Umgebung“ vertritt die Interessen privater Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Region. Mit mehr als 3300 Mitgliedern ist der Verein, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1900 zurückreichen, einer der mitgliederstärksten Interessenvertreter von Immobilieneigentümern in Rheinland-Pfalz. Bei der Suche nach einem Standort für die Beratungsstelle im Donnersbergkreis fiel die Wahl auf Kirchheimbolanden als Sitz der Kreisverwaltung. Die Außenstelle wird am 3. Mai im Art-Hotel Braun eröffnet.

Anfangs werden die Beratungen aufgrund des Lockdowns nur telefonisch oder per Videobesprechung angeboten. So schnell wie möglich sollen es aber auch persönliche Beratungen geben. Dann können Mitglieder von „Haus und Grund Kaiserslautern und Umgebung“ immer dienstags ab 17.30 Uhr einen Beratungstermin mit einem Rechtsanwalt im Art-Hotel vereinbaren. Telefonische und Video-Beratung sollen aber weiter im Angebot bleiben.

Info

www.hausundgrund-kl.de