Trotz nur mäßig defizitärer Haushalte in diesem und im kommenden Jahr sowie Verzichts auf größere Investitionen ist das Eigenkapital der Ortsgemeinde Dörrmoschel weiterhin rückläufig.

Wie Matthias Keßler von der VG-Verwaltung dem Gemeinderat bei der Vorstellung des Doppelhaushalts erläuterte, wird es nicht zuletzt wegen des jüngst erfolgten Ausbaus der Infrastruktur Ende 2022 nur noch rund 245 Euro betragen.

Beläuft sich der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2021 noch auf 11.492 Euro, so sinkt dieses Defizit im nächsten Jahr auf 3658 Euro. Investiert wird zurückhaltend: 2500 Euro in die Küche des Bürgerhauses wegen einer Auflage der Kreisverwaltung; für die gleiche Summe soll ein Ingenieurbüro ausloten, wo und zu welchen Konditionen Bauplätze erschlossen werden können. Die Erneuerung der Regenrinne an der Leichenhalle ist mit 3600 Euro veranschlagt und an Planungskosten für den Radweg „Alte Welt“ sind 3650 Euro vorgesehen.