Als eines von über 5000 Unternehmen und Einrichtungen der Kulturbranche bundesweit wird heute auch die Kirchheimbolander Agentur „Eigenartevents“ von Timo Holstein an der Aktion „Night of Light“ beteiligt sein. Sie alle wollen buchstäblich in der Signalfarbe Rot erhellen, wie verzweifelt die Situation von Künstlern und Kulturschaffenden unter den Ausnahmebedingungen von Corona und der Verlängerung des Verbots größerer Veranstaltungen bis mindestens Ende Oktober ist.

„Licht soll für sich sprechen“

Wie viele Betriebe, hat auch Eigenartevents dafür die Illumination des eigenen Firmensitzes gewählt, der sich im früheren Postgebäude am Kirchheimbolander Parkdeck befindet. Ab 21 Uhr wird es angestrahlt. Weitere Aktivitäten werde es dabei jedoch nicht geben, sagte Timo Holstein gestern der RHEINPFALZ, „das Licht soll für sich sprechen“, zumal größere Menschenansammlungen wieder Fragen nach Abstandsregelungen und Pandemie-Vorsorge auslösen würden. Das sei auch der Grund gewesen, warum man auf die Illumination markanter Punkte wie Stadthalle oder Türme verzichte. „Aber wir werden vor Ort sein und Interessierten gern Fragen beantworten“, so Timo Holstein.

Der ruhige Protest könnte in einer weiteren Stufe aber durchaus lauter werden, sieht der Eventmanager angesichts der existenzbedrohenden Situation. Zu Demonstrationen von Kulturschaffenden kommt es heute bereits in mehreren Städten, so Saarbrücken und Frankfurt. Damit werde, so Timo Holstein, auch auf das gravierende Ungleichverhältnis von Abstandsregelungen hingewiesen. Während Flugzeuge ab sofort wieder vollbesetzt in Urlaubsregionen abheben dürften, würden größere Spielstätten wie Hallen mit 2000 Plätzen auf lange Sicht mit Abstandsregelungen überzogen, die keinerlei wirtschaftlichen Betrieb zuließen.