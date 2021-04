Rund 50 Eichen sind im Mai 2020 lokal begrenzten Orkanen im Revier Wittgemark zum Opfer gefallen. Nicht schön für den ohnehin gebeutelten Wald. Das Holz verwerten und verkaufen – die Sache wäre erledigt gewesen. Hätte Förster Lothar Burkhart nicht eine bessere Idee gehabt. Und die hat sich im wahrsten Wortsinn bezahlt gemacht.

Natürlich macht der Klimawandel auch vor dem Forstamt Donnersberg nicht halt. Die in der RHEINPFALZ schon häufig thematisierten Trockenschäden sind eine, die Zunahme von extremen, teils auch örtlich begrenzten Wetterereignissen eine andere Folge der Erderwärmung. Vor ziemlich genau einem Jahr war speziell die Gegend um Rockenhausen von heftigen Orkanböen betroffen. Besonders in Mitleidenschaft gezogen wurden dabei Mischwälder entlang der L 386 beim Rußmühlerhof sowie zwischen Ruppertsecken und Würzweiler.

Das Paradoxe daran: „Die generell stark unter dem Klimawandel wandelnden Buchen kamen vergleichsweise glimpflich davon – die ausgedörrten, lichten Kronen waren hier ein Vorteil“, erläutert der für das Gebiet zuständige Förster Lothar Burkhart. Die zuvor der Trockenheit recht gut trotzenden Eichen hat’s dagegen wesentlich schlimmer erwischt: In ihren dichten Kronen haben sich die Sturmwirbel verfangen, die Bäume umgedrückt oder regelrecht „abgedreht“. Es kam örtlich zu verheerenden Bruchschäden – für Burkhart wieder einmal ein Beleg der unberechenbaren Natur: „Die Eichen haben wir gehegt und gepflegt, uns gefreut, dass sie so gut belaubt sind. Und was ist passiert? Sie sind umgefallen!“

Zehn Prozent hängen noch

Die Frage war nun, was mit dem Sturmholz anzufangen ist. Dazu muss man wissen, dass in vielen Fällen die Bäume zwar geknickt, aber nicht komplett aus dem Boden gerissen werden. „Sie hängen dann vielleicht noch zu zehn Prozent an der Wurzel. Bei einem Menschen würde man sagen: Er schwebt zwar in Lebensgefahr und ist vermutlich nicht zu retten, liegt aber noch auf der Intensivstation“, erklärt der Förster anschaulich. Durch die noch nicht komplett gekappte Verbindung wird der Stamm weiter mit Nährstoffen versorgt – zwar nicht vollständig, „aber es reicht, um ihn noch zirka ein Jahr am Leben zu halten“. Und genau das war Burkharts Ziel – mehr dazu gleich.

Üblicherweise wäre der Windwurf möglichst schnell aufgearbeitet worden. Bleiben die Stämme dann aber für längere Zeit liegen, bis ein Abnehmer gefunden ist, kommt es einerseits zu Verfärbungen und Rissen durch Sonneneinstrahlung. Zum anderen zieht das Totholz spezielle Insektenarten an – beispielsweise Bockkäfer –, die anders als bei noch lebenden Bäumen in tiefere Lagen vordringen. Beides „erfreut den Kunden nicht und hat eine Entwertung mit Preisnachlässen zur Folge“, so Burkhart.

Eichen „lebend konserviert“

Stattdessen – das ist der Kern des Sache – hatte er einen ganz bestimmten Termin im Blick: Diesen Februar fand in Boppard die jährliche Wertholzsubmission Mittelrhein-Mosel statt. Dabei geben potenzielle Käufer dem Veranstalter – hier dem Landesforsten Rheinland-Pfalz – bis zum Stichtag ihr Angebot für einzelne Stämme verdeckt ab. Um an der Versteigerung teilnehmen zu können, hat Burkhart die vom Orkan umgewehten Eichen über Monate an den noch nicht durchtrennten Wurzelsträngen hängen lassen und „lebend konserviert“, wie der Fachausdruck lautet.

Im Februar sind dann insgesamt 46 Stämme aus dem Forstrevier Wittgemark sowie je ein weiterer Stamm aus den Gemeindewäldern Rockenhausen und Kerzenheim nach Boppard transportiert worden. Seine Erwartungen seien allerdings „eher gedämpft“ gewesen, betont Burkhart: „Der Eichenpreis steigt mit der Stärke der Stämme. Richtig interessant wird’s normalerweise ab einem Durchmesser von 60 Zentimetern“ – die Donnersberger Bäume seien eher „Ü40“ gewesen. „Normalerweise hätten wir sie niemals schon geholt.“

Die „Braut“ bringt 985 Euro

Umso größer sei dann die Freude gewesen, „dass unser gesamtes Holz beworben worden ist“. Mehr noch: Der teuerste Stamm des Forstamts Donnersberg – die so genannte Braut – habe bei einem Gebot von 709 Euro pro Festmeter eine Summe von 985,15 Euro erbracht. Insgesamt haben die knapp 50 Stämme für einen Betrag von rund 25.000 Euro die Besitzer gewechselt – bei einer Direktverwertung wären es vielleicht etwa 60 Prozent dieser Summe gewesen schätzt Burkhart. Alles in allem habe die Versteigerung gezeigt, „dass Eiche nach wie vor voll im Möbeltrend liegt und die Preise entsprechend hoch sind“. Generell betont der Förster den Wert solcher Submissionen: „Sie tragen dazu bei, dass das Holz in unseren heimischen Gefilden bleibt. Kürzere Transportwege, eine leichtere Abnahme, das Schonen der Umwelt und nicht zuletzt das Sichern von Arbeitsplätzen in den Verarbeitungsbetrieben sind positive Folgen.“

Und was ist nun seine Moral von der Geschicht’? Natürlich ist auf diese Weise weder der Wald zu retten noch der Klimawandel aufzuhalten. Aber „die Frage ist: Wie erziele ich aus einem ’Worst Case’ noch eine Wertschöpfung?“ Oder einfacher ausgedrückt: „Aus etwas Schlechtem noch etwas Gutes machen.“ Geht’s den Forstbetrieben wirtschaftlich besser, können sie mit dem Geld auch wieder ökologisch Sinnvolles anfangen. Dass die schwächelnden Buchen den Sturm überlebten, während die Eichen „dran glauben“ mussten, zeige einmal mehr, „dass sich nicht alles beplanen lässt. Die Natur hat ihre eigenen Gesetze“, zuckt der Förster mit den Schultern – „und wir müssen schauen, was wir daraus machen“.