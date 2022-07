In einer Feierstunde wurden bei dem europaweit agierenden Hersteller von Sicherheitsschuhen Steitz Secura langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt und zum Teil in den Ruhestand verabschiedet. „Engagement, Loyalität und großes Fachwissen, das zeichnet Sie aus“, so Geschäftsführer Michael Huth. Dankbar sei man für die jahrzehntelange Mitarbeit der Geehrten, die in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen wertvolle Arbeit geleistet haben oder immer noch leisten.

Ausgezeichnet für eine 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Birgit Kelly, Ursula Nachbauer, Hans Erhard Frieß, Michael Ruppert und Werner-Ludwig Steines. Verabschiedet in den Ruhestand wurden Clemens Schmidt (nach 49 Jahren Betriebszugehörigkeit), Michael Diemer (48 Jahre), Hannelore Preuß (46 Jahre), Edwin Bungert (46 Jahre), Karin Jones (36 Jahre), Kornelia Wendel (33 Jahre), Annerose Kolb (24 Jahre) und Sigrid Ringelshäuser (18 Jahre).