Sportlich und wirtschaftlich ist der VT Rockenhausen gut aufgestellt. Dieses Fazit für 2021 zog der Vorsitzende Helmut Gass bei der Mitgliederversammlung. Dem Verein gehören 625 Mitglieder an. Für besonders langjährige gab es eine Ehrung: Seit 50 Jahren dabei sind Dieter und Marianne Schröck sowie Ljubomir Nikolic. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Werner und Beate Moll sowie Volkmar Will und Hartmut Kuntz geehrt. Bei der Ehrung: v. li. Helmut Gass, Dieter Schröck, Ljubomir Nikolic, Marianne Schröck, Volkmar Will, Werner und Beate Moll.