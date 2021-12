Im Gesangverein Münchweiler standen kürzlich einige Ehrungen an.

Eine der Geehrten war Sonja Knobloch, die seit 20 Jahren den Kinder- und Jugendchor „S(w)inging Kids“ leitet. Dem Chor gehören derzeit 28 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen sechs und 21 Jahren an. Für die Chorleiterin gab es die Ehrennadel des Chorverbandes Pfalz sowie ein Präsent des Vereins. Für eine 50-jährige aktive Mitgliedschaft bekam Irmgard Cassel die Goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbands. Die Geehrte sang in all den Jahren ausschließlich im gemischten Chor, und die Chorproben und öffentlichen Auftritte machen ihr immer noch viel Freude. In all den Jahren war nicht nur ihre Stimme gefragt, sondern auch ihre Kuchen bei Vereinsanlässen und ihr Talent bei der Ausschmückung der Veranstaltungsräume. Neue Ehrenmitglieder sind Herta Schöneberger und Irmtraud Mann, die seit 50 Jahren als passive Mitglieder den Chorgesang fördern. Die Ehrungen vollzog die erste Vorsitzende Heilwig Dietrich.