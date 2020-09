Die Verbandsgemeinde Göllheim hat einen weiteren Träger ihrer Ehrenmedaille, der höchsten Auszeichnung, die die Kommune zu vergeben hat.

17 Jahre lang war Stefan Stein aus Albisheim Wehrleiter der Verbandsgemeinde. Anlässlich der Neuwahlen vor wenigen Wochen war er bereits aus seinem Amt ausgeschieden. Eine offizielle Verabschiedung musste coronabedingt verschoben werden und steht noch aus.

Am Montag hat ihm Bürgermeister Steffen Antweiler (links) im Rahmen der Sitzung des Verbandsgemeinderats nun die Ehrenmedaille der Verbandsgemeinde überreicht. Antweiler lobte den großen ehrenamtlichen Einsatz Steins, der seit 1985 im Feuerwehrdienst steht. Seit 2000 ist er Wehrführer in Albisheim – 17 Jahre lang übte er also zwei Führungsämter parallel aus.

Der Albisheimer Wehr wird er auch weiterhin vorstehen. Steins Nachfolger auf VG-Ebene ist sein früherer Stellvertreter Steffen Specht aus Dreisen.