Im Alter von 91 Jahren ist am Donnerstag Walter Schaefer gestorben. Vom Land wurde ihm der Titel „Ökonomierat“ verliehen, außerdem war er Träger des Bundesverdienstkreuzes und in vielen Ämtern aktiv. Den Rüssingern bleibt er aber vor allem als Wohltäter ihrer Gemeinde in Erinnerung.

Zeit seines Lebens hat sich Schaefer, selbst Landwirt, vor allem um seinen Berufsstand verdient gemacht. Mehr als 25 Jahre lang war er Ortsvorsitzender der Bauern- und Winzerschaft (BWV), außerdem im BWV-Kreisvorstand, ab 1983 als Vorsitzender. Darüber hinaus amtierte er viele Jahre lang als Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd. Zudem gehörte er der Vollversammlung der rheinland-pfälzischen Landwirtschaftskammer an, außerdem war er ehrenamtlich in der Fördergemeinschaft Braugerste aktiv.

1995 wurde er für sein Engagement mit der Goldenen Medaille der Landwirtschaftskammer ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen waren Goldene Ehrennadeln des BWV und des Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenverbandes, die Silberne Ehrennadel des Genossenschaftsverbandes, vor allem aber das Bundesverdienstkreuz am Bande. Schaefer wirkte außerdem viele Jahre im Vorstand der Sozialversicherung der Landwirte und der AOK und der Raiffeisenbank Donnersberg.

Gönner der Gemeinde Rüssingen

„Politisch war Herr Schaefer in Rüssingen nicht aktiv“, so Ortsbürgermeister Steffen Antweiler. „Er war aber Gönner der Gemeinde. Vor allem hat er der Gemeinde eine seinen Namen tragende Stiftung mit einem Grundstockvermögen von 200.000 Euro vermacht. Gestiftet hat er außerdem 2007 eine neue Orgel für die Friedhofshalle und 2020 einen neuen Taufstein für die protestantische Kirche. Als Dank hat ihn die Ortsgemeinde 2019 zum Ehrenbürger ernannt.“

Schaefer hinterlässt Ehefrau Ilse, mit der er seit 1953 verheiratet war, eine Tochter und einen Sohn.