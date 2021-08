Rückschau und Ausblick: In Rosenthal war viel mehr geplant als letztlich wegen Corona umgesetzt werden konnte. Trotzdem ist Ortsvorsteher Manfred Lieser (FWG) mit dem Engagement im Kerzenheimer Ortsteil recht zufrieden. Vieles sei auf privater Ebene gelaufen.

Die größte Maßnahmen, die auf privater Initiative beruht, ist dabei die Sanierung des alten Friedhofs in der Nähe des Klosters. Karsten Bessai und Manfred Scholz haben die Grabsteine befestigt, die Wege freigeräumt, Bäume zurückgeschnitten. „Der Friedhof wird schon mehr als zwei Jahrzehnte nicht mehr genutzt, er darf nicht mehr belegt werden, soll aber auf Dauer erhalten werden. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Geschichte unserer Gemeinde“, sagt Manfred Lieser, der sich über das ehrenamtliche Engagement freut. Aufgestellt wurde überdies eine Sitzbank, von der aus Besucher und Einwohner einen schönen Ausblick ins Tal des Rodenbachs haben. Die Stammtischmannschaft der Rosenthaler hat eine Nestschaukel für den Spielplatz gespendet, die von der Gemeinde aufgestellt wurde.

Über das Klimaschutz-Programm „Klikk-Aktiv“ ist im Umfeld des alten Friedhofs auch eine Blühwiese und eine Benjeshecke, also eine Totholzhecke, angelegt worden, um mehr für den Naturschutz zu tun. Ein weiteres größeres Projekt war die Aufwertung des Geländes der alten Kläranlage. „Diese Anlage gibt es sicher schon 30 Jahre nicht mehr. Das Gelände wurde auch mit Gehölzen aufgewertet, freigeschnitten, mit Blühstreifen versehen, sodass dort ein Rückzugsgebiet für die Bürger entstanden ist. Aktiv geworden sind die Bürger auf ihren privaten Geländen, wo ebenfalls Blühstreifen angelegt wurden und auf dem neuen Friedhof, wo ebenfalls eine Bienenwiese entstanden.

Der neue Friedhof soll 2021 angegangen werden

„Die Neugestaltung des neuen Friedhofs war allerdings wegen Corona im vergangenen Jahr nicht möglich, das werden wir erst 2021 anpacken können“, hofft der Ortsvorsteher. Die Grundidee für die Umgestaltung sei vorhanden. „Kleinigkeiten wie neue Geländer oder das Aufstellen von Abfallbehältern sind bereits erledigt.“ Weg will der Ortsbeirat von den Splitwegen. „Der Split zwischen den Gräbern verteilt sich auf die Grabfelder und behindert vor allem ältere Mitbürger beim Besuch auf dem Friedhof. Mit Rollatoren sind die heutigen Wege kaum begehbar“, so Lieser. Er hofft, dass man sich im Frühjahr im Friedhofsausschuss der Gemeinde Kerzenheim beraten können wird.

Die FWG habe im Ortsteil damit begonnen, die Beschilderung des Rosenwanderwegs zu erneuern. „Die Wählergruppe finanziert die Farbe für die Erneuerung der Hinweise. Wir haben uns entschieden statt den bisherigen Schildern weitgehend auf Lackierungen an den Bäumen auszuweichen. Leider wurden in der Vergangenheit immer wieder die weißen Hinweisschilder mit den roten Rosen darauf beschädigt. Nur dort, wo keine Bäume stehen, werden weiter Schilder angebracht“, so Lieser.

In jedem Fall wird es in Rosenthal am Stein im Frühjahr blühen. Die Gruppe „Ein paar Rosenthaler“ (EPR) hat 24 Pakete Blumenzwiebeln von der Gemeinde gekauft und diese an der markanten Stelle im Ort gepflanzt. „Diesen Platz wollen wir neu gestalten, die Blumenzwiebeln sind der erste Schritt“, sagt Lieser. Mitfahrerbänke, Bürgerbus und die Anbindung an das Radwegenetz der Verbandsgemeinde sind weitere Themen, die zwar auch die Rosenthaler bewegen, auf die man im Ortsteil aber wenig Einfluss hat. Lieser: „Wir wollen uns mit unseren Ideen einbringen, immer wieder den Ortsteil in Erinnerung rufen und den sanften Tourismus im Ort voranbringen.“