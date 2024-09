In Rheinland-Pfalz werden täglich bis zu 1000 Blutkonserven benötigt. Oft fehlt es sowohl an Spendern, als auch an ehrenamtlichen Helfern. Dabei braucht beides wenig Zeit, kaum Wissen und Voraussetzungen. Marco Kolb und Björn Becker gehen mit gutem Beispiel voran – und klären auf.

Die Blutkonserven im Westpfalz-Klinikum