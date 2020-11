Mehr als ein Vierteljahrhundert stand er an der Spitze des Sportkreises Donnersberg, er war geradezu die Verkörperung dieses Amtes. Dann hat ein Schlaganfall Günter Paulus vor fünf Jahren aus seinem so vielfältig aktiven Leben herausgerissen. Es war ihm nicht mehr vergönnt, auf dem Weg schrittweiser Genesung dorthin wieder zurückzufinden. Im Alter von 65 Jahren ist der Ehrenamtler aus Leidenschaft nun verstorben.

Sportschießen war die Disziplin, der er sich verschrieben hatte und die ihn auf den Weg zu Funktionärsaufgaben im Dienst des Sports geführt hat. 1989 hatte er den Vorsitz im Sportkreis Donnersberg von Karl Siebecker übernommen und war seither vermittelnd und unterstützend tätig an den Schnittstellen zwischen Vereinen, Kreisverwaltung und Sportbund. Seit 2006 war Günter Paulus auch Mitglied im Hauptausschuss des Sportbundes Pfalz, dem höchsten Gremium dieses Dachverbandes nach der Mitgliederversammlung. 2016 nochmal wiedergewählt als Sportkreisvorsitzender, musste Paulus krankheitsbedingt im Sommer 2017 zurücktreten und das Amt an seinen Nachfolger Tristan Werner abgeben.

Auch viele andere Stellen und Initiativen profitierten von Paulus’ Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement. So war er 1977 Mitbegründer des Freundschaftskreises Kirchheimbolanden-Louhans und in den 80er Jahren Vorstandsmitglied des von ihm ebenfalls mitbegründeten Vereins Haus der Jugend. 1990 zählte er beim Verein der Freunde und Förderer der Berufsbildenden Schule Alzey ebenfalls zu den Mitgründern. Und es überrascht nicht, dass eine solche Vita auch in die Politik hineinführt. Seit 2004 gehörte Günter Paulus dem Stadtrat an als Mitglied der CDU-Fraktion. Der CDU gehörte er seit 1987 an.

Sein Wirken blieb nicht unbemerkt. Ihm galten zahlreiche hochrangige Ehrungen, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande, das ihm 2004 insbesondere für sein Engagement zugunsten der Sportjugend verliehen wurde. 2016 wurde sein Wirken mit der Sportplakette, der höchsten Auszeichnung des Landes Rheinland-Pfalz für den Sport, gewürdigt. Im gleichen Jahr war ihm die Ehrennadel des Sportbundes Pfalz in Gold verliehen worden. Der Stadtrat verabschiedete ihn 2016 mit der Silbernen Ehrennadel der Stadt aus seinen Reihen.