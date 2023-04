Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Endlich wieder ein Anpfiff, endlich mal wieder am Ball: Kathrin Lieser hat am Sonntag erstmals seit Monaten mit den Frauen des TuS Münchweiler kicken dürfen. Kleine Krönung eines Wochenendes, das schon nach Maß begonnen hatte: Am Freitagabend durfte sich die 19-Jährige über eine Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement freuen – und mit ihr fünf weitere vorbildliche wirkende Fußballfreunde.

athrin Lieser war die Jüngste im Bunde jener sechs Vereinsmitglieder, die sich am Freitagabend neu zum erlesenen Kreis der Träger einer besonderen Auszeichnung