Ein seltenes Fest: Anna Lakas, geborene Schneider, und Herbert Lakas feiern am Donnerstag Eiserne Hochzeit. Auf den Tag genau vor 65 Jahren, am 16. Juli 1955, gaben sich die beiden Ur-Eisenberger das Ja-Wort – vor dem damaligen Bürgermeister Josef Diehl, der auch als Standesbeamter fungierte. Den kirchlichen Segen spendete anschließend Pfarrer Wilhelm Bechberger in der Protestantischen Kirche.

„In die Kirche hat uns damals Raimund Schwalb mit seinem VW-Käfer chauffiert“, erinnert sich der Jubelbräutigam. Näher kennengelernt hat sich das spätere Ehepaar beim