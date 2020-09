Im Donnersbergkreis sind zwei weitere mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten verstorben. Das teilte das Gesundheitsamt am Montag mit. Demnach war das Ehepaar seit Tagen in kritischem Zustand und wurde stationär behandelt.

„Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen der beiden Verstorbenen. Sie haben gleich zwei geliebte Menschen verloren“, sagte Landrat Rainer Guth. Die Verantwortlichen setzten sich „mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln“ dafür ein, dass die Bevölkerung so gut wie möglich geschützt sei, sagte Guth weiter. Dafür brauche es jedoch die Mitwirkung jeder und jedes Einzelnen. Für den sorglosen Umgang mit COVID-19 habe er kein Verständnis.

Von insgesamt 184 Menschen im Kreis, die sich nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert hatten, gelten inzwischen 168 als genesen, die Anzahl der Toten ist jetzt auf acht gestiegen. An aktiven Infektionsfällen sind aktuell acht bekannt, sechs davon in der Verbandsgemeinde Eisenberg, einer in der VG Göllheim und einer in der VG Kirchheimbolanden. Zwei Personen werden derzeit stationär behandelt, eine davon befindet sich in kritischem Zustand.

