Der ehemalige Seelener Ortsbürgermeister Jürgen Walk feiert am Dienstag seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar hat sich insgesamt 35 Jahre in der Kommunalpolitik und besonders für das Gemeinwohl in seinem Heimatdorf vielfältig engagiert: zunächst je fünf Jahre als Gemeinderatsmitglied und Beigeordneter, ehe er 1994 – und danach weitere vier Mal – zum Ortschef gewählt worden ist.

Während seiner 25-jährigen Amtszeit sind zahlreiche Projekte in der 130-Einwohner-Gemeinde am westlichen Kreisrand umgesetzt worden: Neubaugebiet, Anerkennung als Dorferneuerungsgemeinde, Sanierung beziehungsweise Ausbau des Friedhofs, des Alten Schulhauses, der Kirche samt Glockenturm, der früheren Lehrerwohnung und des Bürgerhauses.

„Dach der Welt“ mit initiiert

Besonders stolz ist Walk, der mehr als vier Jahrzehnte als Bauingenieur beim Büro Obermeyer in Kaiserslautern tätig war, auf den von ihm initiierten Bau des Sattelbergturms: Der 18 Meter hohe runde Aussichtsturm wurde im Jahr 2000 nahe des Ortes errichtet und wird aufgrund seiner Lage und seiner herrlichen Aussicht im Volksmund auch „Das Dach der Alten Welt“ genannt. Nicht nur mit diesem Wahrzeichen hat Jürgen Walk – dem 2019 Rainer Degen als Dorfoberhaupt folgte – in Seelen bleibende Spuren hinterlassen.