Der frühere Schiersfelder Ortsbürgermeister Günter Rahn ist im Alter von 79 Jahren nach längerer, schwerer Krankheit gestorben.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit als selbstständiger Elektromeister – den Betrieb hat er 1972 in Schiersfeld gegründet und 2007 an seinen Sohn übergeben – war Rahn vielfältig ehrenamtlich engagiert. Ab 1989 war er Mitglied des Gemeinderates seiner Heimatgemeinde Schiersfeld, deren Geschicke er von 1994 bis 2009 als Ortschef lenkte. In dieser Zeit sind unter seiner Führung und Mithilfe der Bürger mit viel Eigenleistung zahlreiche Projekte verwirklicht worden. Politisch engagierte er sich außerdem auf Ebene der Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel in der WG Bernhard und war für diese auch Mitglied im VG-Rat.

Weitere Leidenschaft: der Gesang

Rahns weitere Leidenschaft war der Gesang: Lange Jahre war er Vorsitzender des Männergesangvereins – Gemischter Chor – Schiersfeld, zudem in der Sängergruppe Landsberg-Randeck, im MGV Schönborn und zuletzt im Gesangverein Finkenbach-Gersweiler aktiv. Nicht zuletzt war er als Mitglied des VG-Seniorenrates federführend an der Organisation zahlreicher Treffen älterer Menschen in der Verbandsgemeinde beteiligt, denen er damit viel Freude und Abwechslung im Alltag bescherte.