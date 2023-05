Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Waldspaziergängern könnten in der Nähe des Rothenkircherhofes mächtige Baumstämme auffallen, die Stück für Stück nebeneinander aufgereiht am Wegesrand liegen. Dabei handelt es sich um hochwertige Stämme, die das Forstamt erstmals auf dem Weg einer Submission verkaufen will, also gegen Höchstgebot.

Wer also Bedarf hat an höherwertigem Holz, sollte sich bis spätestens Ende Januar mal im Wald zwischen Rothenkircherhof und Steinhäuser Brunnen umschauen. Die