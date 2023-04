Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis kurz vor Schluss führte der TuS Rüssingen in der Verbandsliga gegen Basara Mainz, am Ende stand das Team mit null Punkten da. Auch Aufsteiger Steinbach sammelte keine weiteren Zähler. Beide haben in ihren Heimspielen also noch etwas gutzumachen.

Nach der äußerst unglücklichen Niederlage bei Basara Mainz, am vergangenen Spieltag, war beim Verbandsligisten TuS Rüssingen in dieser Woche Seelenmassage angesagt. Laut Trainer