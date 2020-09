Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt 1000 Euro hat der Edeka-Markt von Torsten Schmitt in Kirchheimbolanden an den Verein „Donnersberger Initiative für Menschen in Not“ gespendet.

Ein Gutschein in Höhe von 500 Euro wurde von der Donnersberger Initiative am vergangenen Samstag anlässlich des Festivals „Kibo isst bunt“ als Hauptpreis der Tombola verlost. Der Erlös geht an den schwerbehinderten dreijährigen Paul Baab aus Münchweiler, dessen Familie einen Bus braucht, um ihn in seinem Spezialrollstuhl transportieren zu können. Dieser muss noch umgebaut werden.