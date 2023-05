Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu Wochenbeginn sorgt Tiefdruck-Einfluss in unserer Region für feuchte und kühle Luft. Bis Wochenmitte tastet sich der Keil eines Azorenhochs hinter einer Warmfront bis nach Mitteleuropa vor und trocknet die Luftmasse etwas ab, bevor uns in der zweiten Wochenhälfte sowie am nächsten Wochenende voraussichtlich wieder neue Störungen atlantischer Tiefdruckgebiete erreichen. Der Herbst ist da und scheint es auch zu bleiben. Das negative Niederschlagskontingent der letzten Monate scheint dadurch jedoch (etwas) aufgebessert zu werden.

Vorhersage:

Montag: Die neue Woche startet zunächst freundlich, aber sehr frisch. Über Mittag trübt sich der Himmel bereits wieder mit Wolken ein, und im weiteren Tagesverlauf