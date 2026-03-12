Eine Familie aus Kibo strandet wegen des Irankriegs in Dubai. Nach zehn Tagen Chaos, Angst und enormen Umsatzeinbußen für ihr Lokal sind sie zurück– mit gemischten Gefühlen.

Jasna Skerma ist die Erleichterung in der Stimme anzumerken. Am frühen Montagmorgen ist sie mit ihren Eltern und ihrem Freund Alexander Schäfer wieder in Kirchheimbolanden angekommen. Eine Odyssee von mehr als zehn Tagen liegt hinter der jungen Frau und ihrer Familie: Wegen des Krieges zwischen Iran und Israel saßen die vier Urlauber in einem Hotel in Dubai fest – während draußen Bomben explodierten und sie nicht wussten, wann es endlich wieder nach Deutschland geht. „Jetzt sind wir froh, wieder zu Hause zu sein“, sagt sie und ergänzt: „Besonders nach der sehr komplizierten Rückreise.“

Tagelang warteten sie auf genaue Flugdaten. „Wir fühlen uns von der Reiseagentur alleine gelassen“, sagte Altin Skerma, Restaurant-Betreiber der Pizzeria Piemont in Kirchheimbolanden, nach Tagen der Warterei. Doch dann kam endlich der erwartete Anruf: Eine Kontaktperson von Check24 Reisen, Teil des bekannten Vergleichsportals über das die Familie den Urlaub gebucht hatte, nahm Kontakt auf. Am 9. März sollte es endlich zurückgehen.

Namen fehlen auf Passagierliste

Geplant war der Abflug ab Dubai für 12 Uhr mittags Ortszeit. Gegen 20 Uhr sollten die vier in Zürich landen. Doch noch bevor die Maschine abhob, erwartete die Skermas und Schäfer der nächste Schock: Am Schalter des zuständigen Reiseveranstalters Dertour wollte die Familie für den Rückflug einchecken, ihre Namen waren auf der Passagierliste aber zunächst nicht zu finden. „Wir haben erklärt“, sagt Altin Skerma, „dass Mitarbeiter von Check24 uns angerufen, die ganze Sache übernommen und per Telefon den Flug nach Zürich gebucht haben.“ Dies hinterließ laut Skerma auch die Dertour-Verantwortlichen in Dubai ratlos.

Zu erklären ist das so: Gebucht worden war die Reise über Check24 als Reiseportal. Deswegen zeigte sich das Unternehmen letztlich auch verantwortlich für die Rückreise. Als Reiseveranstalter vor Ort war jedoch Dertour für die Familie zuständig. Nach anfänglicher Verwirrung durften die Urlauber letztlich aber mitfliegen. Doch der denkwürdige Urlaub nahm immer noch kein Ende – denn schon wartete die nächste Hürde.

1700 Euro für zwei Stunden Mietwagen

„Weil ein Fluggast krank war, kamen wir mit mehreren Stunden Verspätung in Zürich an.“ Von der Schweiz aus sollte es dann mit einem Mietwagen nach Stuttgart gehen, wo das Auto der Skermas seit dem 18. Februar parkte. Mietkosten für die knapp zweistündige Autofahrt: schlappe 1700 Euro. „Auch die hat Check24 übernommen“, erläutert Jasna Skerma. In Stuttgart konnten sie dann in ihr eigenes Auto steigen und die restlichen zwei Stunden in die Nordpfalz fahren. „Wir waren am Montag um 10 Uhr am Flughafen in Dubai und kamen am Dienstag gegen 5 Uhr morgens in Kirchheimbolanden an“, beschreibt Jasna Skerma den fast 24 Stunden dauernden, wilden Ritt.

Besonders bitter ist für den Gastronomen Altin Skerma der Umsatzverlust, den sein Restaurant durch die mehr als zehn zusätzlichen Tage in Dubai erlitten hat. Zwischen 1500 und 2000 Euro habe er dadurch im Schnitt täglich verloren. „Ein absoluter Albtraum“, macht Altin Skerma deutlich. Umso wichtiger sei es, dass das Lokal schnellstmöglich wieder öffnen kann. Am Donnerstag, 12. März, ist es soweit.

Hoher Umsatzverlust im Lokal

Deswegen sowie wegen der Extremsituation in Dubai ist nicht mehr viel von der Erholung aus dem Urlaub übrig. Jasna Skerma sagt: „Uns geht es an sich gut, aber wir sind etwas gestresst, weil wir noch viel für die Wiedereröffnung vorzubereiten haben. Deswegen müssen wir jetzt Gas geben.“

Ob die Familie auf dem gesamten Umsatzverlust sitzen bleibt, ist indes noch nicht ganz klar. „Wir haben einen Anwalt eingeschaltet, der nun prüft, ob uns die Versicherung den Ausfall erstattet“, erläutert Altin Skerma.