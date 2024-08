Gleich zwei Fälle mit E-Scooter-Nutzern unter Drogeneinfluss haben die Polizei in Rockenhausen in der Nacht zum Dienstag beschäftigt. Gegen 1.25 Uhr wurden in der Bezirksamtsstraße bei zwei E-Scooter-Fahrern aus dem Donnersbergkreis drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest verlief jeweils positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Die Betroffenen räumten Cannabis-Konsum ein. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, müssen sie mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Eine Stunde zuvor hatte die Polizei bei einer Kontrolle eine drohende E-Scooter-Fahrt unter Drogeneinfluss noch vor Fahrtantritt verhindern können.