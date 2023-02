Auch am späten Abend gelten Verkehrsregeln: Gegen 23.30 Uhr ist der Polizei am Donnerstagabend in der Kirchheimbolander Vorstadt ein 17-Jähriger aufgefallen, an dessen E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten „Anzeichen einer Alkoholisierung“ bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab den Wert von 0,89 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass für den E-Scooter tatsächlich kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den 17-Jährigen wurden ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss eingeleitet.